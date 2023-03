Rússia anuncia acordo com a Índia para aumentar venda de petróleo

O grupo russo Rosneft anunciou nesta quarta-feira um acordo com a Índia para aumentar a venda de petróleo ao país, no momento em que Moscou busca novos compradores devido às tensões com o Ocidente provocadas pela guerra na Ucrânia.

A Rosneft afirmou em um comunicado que seu presidente, Igor Sechin, viajou à Índia e assinou um acordo com a Indian Oil Company "para aumentar substancialmente o fornecimento de petróleo".

bur/mas/zm/fp

