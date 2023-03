Pauta de infográficos

* Ucrânia-Rússia-conflito:

1/ Mapa com a situação do conflito na Ucrânia em 29 de março às 04h (Bras.). (135 x 162 mm) - Atualização disponível

2/ Mapa da linha de frente em torno da cidade de Bakhmut, que as forças russas tentam controlar. (135 x 136 mm) - Atualização disponível

3/ Mapa da central nuclear de Zaporizhzhia. (135 x 95 mm) - Atualização disponível

4/ Mapa com os países de destino de mais de 2.000 pacientes ucranianos transferidos para hospitais europeus desde o início da invasão russa da Ucrânia. (135 x 105 mm) - Disponível

5/ Mapa da Ucrânia localizando os mortos em combates desde o início da invasão russa em 24 de fevereiro de 2022, segundo dados da ONG Acled. (135 x 122 mm) - Atualização disponível

6/ Mapa da Ucrânia com localização e número de vítimas civis da guerra no país desde o início da invasão russa em 24 de fevereiro de 2022, segundo dados da ONG Acled. (135 x 123 mm) - Atualização disponível

7/ Evolução da superfície de Bakhmut sob controle russo ou ucraniano, desde o início da batalha pela cidade. (135 x 105 mm) - Disponível

* México-migração-incêndio-EUA:

1/ Mapa de Ciudad Juárez, no México, com localização do centro de detenção onde morreram em um incêndio dezenas de migrantes. (135 x 113 mm) - Reenvio disponível

2/ Mapa da fronteira entre México e Estados Unidos localizando o número de migrantes mortos e desaparecidos entre 2022 e 2023, segundo dados da Organização Internacional para as Migrações em 20 de março. (89 x 70 mm) - Disponível

3/ Número de migrantes mortos e desaparecidos na fronteira entre México e Estados Unidos, comparado com o resto de rotas migratórias do continente americano, segundo dados da Organização Internacional para as Migrações (OIM) desde 2014. (89 x 67 mm) - Atualização disponível

* Colômbia-ELN-guerrilha-conflito-paz:

1/ Mapa da Colômbia localizando o município de El Carmen, onde nove soldados morrream em um ataque do ELN. (45 x 65 mm) - Disponível

2/ Mapa com as zonas de maior atividade do Exército de Libertação Nacional (ELN) na Colômbia no período 2017-2021, segundo a organização independente Indepaz. (90 x 118 mm) - Reenvio disponível

* EUA-escola-armas-homicídio:

1/ Número de mortos entre 0 e 19 anos por causa da morte em 2020 nos Estados Unidos, segundo dados do Centers for Disease Control and Prevention (CDC). (89 x 94 mm) - Reenvio disponível

2/ Evolução anual do número de jovens entre 0 e 19 anos assassinados com armas de fogo nos Estados Unidos, entre 2001 e 2020, segundo dados do Centers for Disease Control and Prevention (CDC). (89 x 67 mm) - Reenvio disponível

* Noruega-nuclear-armas-relatório-Rússia-Ucrânia-política-diplomacia-defesa: países com arsenal de ogivas nucleares prontas para utilização, com dados do início de 2023 do Weapons Ban Monitor. (135 x 54 mm) - Disponível

* Rússia-Ucrânia-EUA-conflito-armas-indústria-defesa: principais características dos foguetes americanos "Ground-Launched Small Diameter Bomb" GLSDB de longo alcance. (135 x 112 mm) - Disponível

* França-governo-sociedade-previdência-sindicatos-Parlamento-greve-manifestação-política: evolução do número de manifestantes na França contra a reforma da previdência, segundo sindicatos e o Ministério do Interior.(90 x 81 mm) - Disponível

* Israel-política-governo-diplomacia-Parlamento: composição do Parlamento de Israel, o Knesset. (89 x 101 mm) - Reenvio disponível

* Diplomacia-GB-presidente-monarquia-Alemanha-política: mapa com o percurso da primeira viagem de Estado do rei britânico Charles III e da rainha consorte Camilla para a Alemanha. (89 x 102 mm) - Atualização disponível

