=== UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO ===

KIEV:

O diretor da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), Rafael Grossi, anunciou nesta quarta-feira (29) que está trabalhando em um plano para garantir a segurança da usina nuclear ucraniana de Zaporizhzhia, em mãos russas, e minimizar o risco de catástrofe.

A BORDO DE UM BOEING ADAPTADO COM EQUIPAMENTOS MÉDICOS:

Em um Boeing 737 adaptado com equipamentos médicos que sobrevoa a Polônia com destino a vários países europeus, soldados ucranianos feridos em combate olham pelas janelas, com os pensamentos vagos.

OSLO:

O número de ogivas nucleares operacionais no mundo aumentou em 2022, impulsionado por Rússia e China, de acordo com um relatório publicado nesta quarta-feira (29) em um contexto de ameaças de Moscou.

PARIS:

Os foguetes de longo alcance dos Estados Unidos que a Rússia diz ter identificado no campo de batalha na Ucrânia podem se tornar um recurso estratégico para Kiev nos próximos meses, dizem especialistas.

=== ONU CLIMA ===

NAÇÕES UNIDAS:

A Assembleia Geral da ONU aprovou nesta quarta-feira (29) por consenso uma resolução "histórica" que solicita o parecer da Corte Internacional de Justiça (CIJ) sobre as "obrigações" dos Estados na luta contra o aquecimento global.

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÕES ===

-- AMÉRICAS

BRASÍLIA:

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que pretende retornar ao Brasil na quinta-feira (30) após uma temporada de três meses nos Estados Unidos, vai se deparar com várias frentes abertas na justiça contra ele.

WASHINGTON:

Com oito meses de atraso, o presidente argentino Alberto Fernández tirará uma foto nesta quarta-feira na Casa Branca com Joe Biden, com quem falará sobre democracia, comércio e a seca em seu país.

BOGOTÁ:

O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, convocou nesta quarta-feira os negociadores de paz com o ELN para "examinar" o "grave" ataque guerrilheiro que deixou nove soldados mortos e outros nove feridos.

WASHINGTON:

O presidente americano, Joe Biden, convidou as democracias, nesta quarta-feira (29), a se unirem contra Rússia e China, durante uma cúpula na qual prometeu injetar quase US$ 700 milhões (cerca de R$ 3,6 bilhões) para deter o retrocesso mundial do pluralismo.

TAIPÉ:

A presidente de Taiwan, Tsai Ing-wen, iniciou nesta quarta-feira (29) uma viagem para visitar Guatemala e Belize, com escala nos Estados Unidos, para reforçar as relações com os dois países da América Central depois que a China conseguiu estabelecer laços diplomáticos com Honduras, um dos últimos aliados da ilha.

CRANSTON:

Diferentemente de outros candidatos republicanos à presidência dos Estados Unidos em 2024, Steve Laffey se mostra, até o momento, solitário em sua disputa: ele dirige seu próprio carro, faz sua maquiagem antes de aparecer na televisão local e ainda não recebeu nenhum apoio.

LIMA:

A Justiça peruana anunciou na terça-feira (28) que ampliou um investigação contra a presidente Dina Boluarte por suposta lavagem de dinheiro, no que teria sido um financiamento ilegal da campanha de 2021 do partido de esquerda que ela integrava ao lado do chefe de Estado destituído Pedro Castillo.

CIUDAD JUÁREZ, México:

Ao menos 38 pessoas morreram e 28 ficaram feridas em um incêndio em um centro de detenção de migrantes na mexicana Ciudad Juárez, na fronteira com os Estados Unidos, informou na terça-feira (28) o governo do México, que atribuiu o fogo a pessoas que protestavam contra sua deportação.

CIUDAD JUÁREZ, México:

Migrantes desesperados para saber se parentes ou amigos estão entre os 38 mortos deixados por um incêndio em um centro de detenção na cidade mexicana de Ciudad Juárez, na fronteira com os Estados Unidos, ficaram angustiados nesta quarta-feira (29).

ASSUNÇÃO:

O Paraguai realizará eleições presidenciais dentro de um mês com o Partido Colorado, no poder, em seu pior momento, fraturado por denúncias de corrupção, um cenário incerto do qual a oposição se aproveita, ao tecer críticas contra o domínio do partido que governa o país há mais de 70 anos.

-- EUROPA

CIDADE DO VATICANO:

O papa Francisco, de 86 anos, foi internado nesta quarta-feira (29) em um hospital de Roma para ser submetido a "exames médicos programados", informou o Vaticano em uma breve nota, o que levou o pontífice argentino a cancelar as audiências previstas para quinta-feira (30).

CIDADE DO VATICANO:

Hans Zollner, o membro mais influente da comissão vaticana que luta contra o abuso sexual de menores dentro da igreja, renunciou nesta quarta-feira, reacendendo o debate sobre a eficácia desse polêmico órgão, criado em 2014.

BERLIM:

O rei Charles III da Inglaterra desembarcou em Berlim nesta quarta-feira (29) para sua primeira viagem ao exterior como soberano, um "importante gesto europeu" sob rígidas medidas de segurança.

PARIS:

Mais do que a guerra na Ucrânia, as divergências sobre o clima serão os grandes fatores de polarização no mundo, alertaram Pascal Lamy e Ángel Gurría, por ocasião de substituição à frente do Fórum de Paris sobre a Paz.

=== ECONOMIA ===

Eisenhüttenstadt (Brandenburg, Alemanha):

Diante de uma forte escassez de mão de obra qualificada, o governo alemão de Olaf Scholz apresentou, nesta quarta-feira (29), um projeto de lei que busca facilitar a obtenção de vistos de trabalho para os cidadãos de fora da União Europeia.

FREIBURG:

A pesquisadora Anna Vanderbruggen observa uma garrafa de um líquido escuro e borbulhante, resultado de um processo que desenvolveu para recuperar o grafite de velhas baterias de íons de lítio.

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

YONKERS:

A depressão e o medo da estigmatização marcaram quase metade da vida de Ralph Norman, um jovem negro de 30 anos, que há 13 ficou paraplégico por uma bala perdida.

PARIS:

Astrônomos detectaram e mediram um dos maiores buracos negros já descobertos através de uma nova técnica que deve revelar mais sobre estas regiões do universo que não permitem a emissão de luz devido ao seu enorme campo gravitacional.

=== ESPORTE ===

-- TÊNIS

