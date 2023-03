Papa Francisco condena 'ato de violência sem sentido' após ataque nos EUA

O papa Francisco ofereceu nesta quarta-feira (29) suas condolências à escola de Nashville devastada por um ataque a tiros, condenando o "ato de violência sem sentido" e instando a comunidade a ter fé frente ao "inesquecível mal".

Um telegrama assinado pelo secretário de Estado do Vaticano, Pietro Parolin, destaca que o papa está "profundamente entristecido" pelo ataque de segunda-feira, no qual um ex-aluno matou três funcionários e três crianças.

"Sua Santidade, o papa Francisco, pede que sejam transmitidas suas sinceras condolências a todos os afetados por este ato de violência sem sentido", afirma o telegrama dirigido ao bispo de Nashville.

O papa "se une a toda a comunidade no luto pelas crianças e adultos que morreram e os encomenda ao amoroso abraço do Senhor Jesus".

Em relação às famílias das vítimas, também "confirmadas em sua fé no poder do Senhor Ressuscitado, para curar todas as feridas e colher o bem do inesquecível mal", acrescenta o texto.

