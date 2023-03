Pai de Ansu Fati reclama de falta de espaço para o filho no Barcelona

Bori Fati, pai do atacante Ansu Fati, admitiu nesta quarta-feira estar incomodado com a falta de espaço do filho no Barcelona, revelando que o aconselhou a buscar novos ares, embora o jovem jogador de 20 anos prefira continuar no clube catalão, onde foi revelado.

"Se dependesse de mim, eu o tiraria do Barça, mas ele disse que prefere continuar", explicou Bori à rádio Cadena Cope. "Ele disse que é do Barça e que não vai deixar o Barça. Eu penso de outra forma, mas ele não está de acordo", acrescentou.

"Estamos falando do camisa 10 do Barça, de um jogador de seleção espanhola, de um garoto que saiu de La Masía (base do Barcelona). Ansu não quer ir para outro clube, mas eu quero vê-lo vencer", explicou.

"Ele merece jogar mais minutos, não pode jogar um ou dois por partida", afirmou. "Como pai, estou chateado", disse Bori.

Ansu Fati surgiu como um fenômeno em 2019, quando tina apenas 16 anos, e sua ascensão foi interrompida em 2020 por uma lesão no joelho.

Em 2021, herdou a camisa 10 quando Lionel Messi trocou o Barcelona pelo Paris Saint-Germain.

No entanto, ele não conseguiu se firmar e na temporada atual foi titular em apenas nove jogos do Campeonato Espanhol, apesar de não estar com problemas físicos.

