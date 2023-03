Membro mais influente da comissão do Vaticano contra abuso de menores pede demissão

Hans Zollner, o membro mais influente da comissão do Vaticano que luta contra abusos sexuais de menores dentro da Igreja, se demitiu nesta quarta-feira (29), reacendendo o debate sobre a efetividade desta polêmica instância, criada em 2014.

"A [Pontifícia] Comissão [para a Proteção de Menores] soube que o padre Hans Zollner pediu para ser dispensado de suas funções", anunciou nesta quarta-feira o presidente da comissão, o cardeal americano Sean O'Malley.

A renúncia, justificada oficialmente pela recente nomeação de Zollner para outro cargo (consultor da Diocese de Roma em temas relacionados à luta contra as agressões sexuais) foi aceita em 14 de março pelo papa "com seu profundo agradecimento por seus muitos anos de serviço", disse o cardeal O'Malley.

Zollner, jesuíta, assim como o papa Francisco, e um dos principais especialistas na luta contra o abuso contra menores dentro da Igreja Católica, atribuiu sua demissão a disfunções dentro da comissão.

"Durante meu trabalho na comissão, detectei problemas que precisam ser resolvidos com urgência e que me impossibilitaram de continuar minha missão", disse ele no Twitter.

"A proteção das crianças e das pessoas vulneráveis deve estar no centro da missão da Igreja Católica", mas "nos últimos anos aumentou a minha preocupação com a forma como a Comissão (...) atuou para cumprir esta missão", indicou.

Este reconhecido acadêmico e assessor próximo do papa critica, em especial, "a falta de clareza" no processo de seleção dos membros e funcionários da comissão, assim como a "responsabilidade financeira", que considera "inadequada, além da "informação insuficiente e a vaga comunicação" sobre o processo de tomada de decisões.

"Foram estes problemas estruturais e práticos que me levaram a me desligar da comissão", explicou.

Segundo o presidente da associação italiana de vítimas Rete l'abuso, Francesco Zanardi, o Vaticano está fazendo Zollner pagar o preço por "suas corajosas declarações (...) que contrariam as posições da Igreja".

"Sempre foi muito honesto", disse à AFP. "Gostaria de saber se ele renunciou por vontade própria ou se foi pressionado a renunciar", acrescentou, considerando que no momento a comissão pontifícia é "absolutamente inútil".

A instância, criada em 2014 e formada por especialistas religiosos e seculares e que em 2022 foi integrada à Cúria, a administração da Santa Sé, tem sido alvo de duras críticas.

Em 2016 e 2017, dois de seus membros, o britânico Peter Saunders e a irlandesa Marie Collins, também renunciaram, denunciando a falta de cooperação no Vaticano.

Apesar das medidas adotadas pelo papa desde a sua eleição, em 2013, como o levantamento do segredo papal sobre a violência sexual por parte do clero e a obrigação de denunciar os casos, as associações de vítimas consideram que ações concretas para combater os abusos ainda são insuficientes.

