Jogos de Alcaraz e Kvitova do Aberto de Miami são adiados por causa da chuva

As partidas desta quarta-feira do Aberto de Miami entre o espanhol Carlos Alcaraz, número 1 do ranking da ATP, e o americano Taylor Fritz, e no feminino entre a tcheca Petra Kvitova e a russa Ekaterina Alexandrova, ambas pelas quartas de final, foram adiados devido à chuva.

Os organizadores esperaram quatro horas para que a chuva parasse no Hard Rock Stadium de Miami antes de decidir abandonar a sessão noturna.

As partidas provavelmente serão incluídas na programação desta quinta-feira para o Masters 1000 (masculino) e o WTA 1000 (feminino).

Mais cedo, o italiano Jannik Sinner havia vencido o finlandês Emil Ruusuvuori por 6-3 e 6-1 nas quartas de final.

No feminino, a número 2 do mundo, a bielorrussa Aryna Sabalenka, sofreu uma derrota diante da romena Sorana Cirstea por 2 sets a 0, parciais de 6-4 e 6-4.

