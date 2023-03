'Guerra híbrida' entre Rússia e Ocidente vai durar muito tempo, afirma Kremlin

O Kremlin afirmou nesta quarta-feira que a "guerra híbrida" entre a Rússia e as potências ocidentais vai durar "muito tempo".

"Se falamos de guerra no sentido amplo, de confronto com os países ocidentais, desta guerra híbrida (...) vai durar muito tempo", declarou o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

bur/jmm/meb/zm/fp

Tags