Grupo espanhol Aena assina contrato de concessão para 11 aeroportos do Brasil

O grupo espanhol Aena anunciou nesta quarta-feira (29) que assinou um contrato de concessão de 11 aeroportos no Brasil, incluindo o de Congonhas, em São Paulo, como parte da "maior operação de desenvolvimento internacional" de sua história.

O contrato de concessão tem prazo de 30 anos, que pode ser prorrogado por mais cinco, informou em um comunicado o grupo semi-público, maior operador aeroportuário do mundo em número de passageiros.

Entre os 11 aeroportos, em quatro estados brasileiros (São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Pará), está o de Congonhas, "o segundo com maior tráfego de passageiros no Brasil", destaca o comunicado.

A Aena havia conseguido o contrato em uma licitação organizada em agosto de 2022, pelo valor de 530 milhões de dólares (R$ 2,6 bilhões), segundo a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

O grupo, que já administra seis aeroportos no Brasil, além de 46 aeroportos na Espanha e o de Luton, no Reino Unido, registrou um tráfego de 270 milhões de passageiros no ano passado, que resultaram em um volume de negócios de 4,5 bilhões de dólares (23,2 bilhões de reais).

