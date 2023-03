Fifa suspende Fabio Paratici, diretor esportivo do Tottenham

Depois de ser suspenso na Itália por seu envolvimento no escândalo de transferências superfaturadas da Juventus, o diretor esportivo do Tottenham, Fabio Paratici, foi suspenso mundialmente pela Fifa nesta quarta-feira.

Em janeiro deste ano, a Juve foi condenada pela justiça esportiva italiana, que acusou o clube de ter registrado em suas contas superávits artificiais em transferências de jogadores. Paratici, ex-dirigente do clube, recebeu então uma suspensão de 30 meses, válida somente na Itália.

"A Fifa confirma que, depois de um pedido da Federação Italiana (FIGC), o presidente da Comissão Disciplinar da Fifa decidiu estender as sanções ditadas pela FIGC contra alguns dirigentes a nível mundial", explicou a federação internacional em um comunicado.

Paratici trabalhou na Juventus entre 2010 e 2021, até ser contratado pelo Tottenham.

Na terça-feira, o clube inglês publicou uma longa entrevista com o diretor esportivo, na qual ele fala sobre a demissão do técnico italiano Antonio Conte.

No dia 20 de janeiro, a Juventus foi punida com a perda de 15 pontos no Campeonato Italiano e seu ex-presidente Andrea Agnelli foi suspenso por dois anos, junto a outros dirigentes. Assim como o clube, Paratici entrou com um recurso contra esta suspensão.

A 'Velha Senhora' foi acusada de ter superfaturado os valores de venda de alguns jogadores, em uma série de operações cruzadas com outros clubes, com o objetivo de inflar suas contas.

A Juventus também é alvo de uma investigação judicial sobre possíveis fraudes contábeis para limitar artificialmente seus prejuízos nos balanços apresentados a investidores, referentes aos anos entre 2018 e 2021.

O escândalo de transferências superfaturadas afetava inicialmente vários clubes italianos, que foram absolvidos no ano passado. O tribunal de apelação da FIGC aceitou o pedido do promotor federal de reabrir o caso, somente no que se refere à Juventus.

