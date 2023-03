Fifa retira organização do Mundial Sub-20 da Indonésia

A Fifa informou nesta quarta-feira que decidiu retirar da Indonésia a organização do Mundial Sub-20 masculino, que deveria reunir no arquipélago do sudeste asiático 24 seleções entre 20 de maio e 11 de junho.

A entidade, que vai anunciar a nova sede "o mais rápido possível", tomou a decisão depois de um imbróglio político pelo qual precisou cancelar o sorteio dos grupos da competição, que estava previsto para o dia 31 de março.

A medida foi tomada depois de uma reunião entre o presidente da Fifa, Gianni Infantino, e o presidente da Federação Indonésia de Futebol (PSSI), Erik Thohir.

Além da retirada do evento "devido às circunstâncias atuais", não estão descartadas "possíveis sanções para a PSSI".

A Fifa não deu mais detalhes sobre os motivos de sua decisão, mas um dirigente do futebol indonésio relacionou a atitude com a oposição do governador de Bali à presença de Israel no torneio.

Wayan Koster pediu um boicote à seleção israelense, classificada pela primeira vez para o Mundial Sub-20, devido à política indonésia de apoio aos palestinos, em uma carta enviada ao Ministério da Juventude e dos Esportes.

O governo indonésio se comprometeu a zelar pela segurança de todos os participantes, mas o país, que tem a maior população muçulmana do mundo, não mantém relações diplomáticas com Israel.

Para evitar problemas, os organizadores do torneio planejavam realizar os jogos da seleção israelense em Bali, ilha cuja maior parte da população é hinduísta, mas a postura do governador impediu a ideia.

A Fifa explicou que, apesar de ter retirado a competição da Indonésia, segue comprometida em "ajudar a PSSI a levar adiante o processo de transformação do futebol nacional após a tragédia ocorrida em outubro de 2022", quando 135 torcedores morreram em um estádio na ilha de Java.

As autoridades indonésias se esforçaram para restabelecer a reputação do país, suspenso pela Fifa em 2015 devido a interferências governamentais no futebol.

