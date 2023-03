Fifa retira organização do Mundial Sub-20 da Indonésia (oficial)

A Fifa informou nesta quarta-feira que decidiu retirar da Indonésia a organização do Mundial Sub-20 masculino, que deveria reunir no arquipélago do sudeste asiático 24 seleções de 20 de maio a 11 de junho.

A entidade, que vai anunciar a nova sede "o mais rápido possível", tomou a decisão depois de um imbróglio político que impediu a realização do sorteio dos grupos devido à presença de Israel em uma competição disputada em um país de maioria muçulmana.

cfe/cyj/mcd/dr/cb

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags