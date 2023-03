EUA: sistema regulatório 'falhou' em evitar falência do banco SVB, diz vice-presidente do Fed

A falência do Silicon Valley Bank (SVB) no início do mês nos Estados Unidos é a demostração de que o sistema regulatório bancário americano "falhou" - disse nesta quarta-feira (29) ao Congresso o vice-presidente do Federal Reserve (Fed, Banco Central americano) encarregado do setor, Michael Barr.

"Creio que cada vez que há uma falência bancária como esta, a direção do banco claramente falhou, os supervisores falharam e nosso sistema regulatório falhou", declarou Barr à Comissão de Serviços Financeiros da Câmara de Representantes.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

els/eb/mr/dga/jc

Tags