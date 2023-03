Coreia do Sul e EUA pedem a Montenegro extradição de fundador de criptomoeda Terra

Coreia do Sul e Estados Unidos pediram a Montenegro a extradição de Do Kwon, o fugitivo sul-coreano fundador da empresa da criptomoeda Terra, detido na semana passada, anunciou nesta quarta-feira(29) o ministro da Justiça do país balcânico.

"Uma reunião foi realizada entre representantes diplomáticos da Coreia, após a qual a Coreia emitiu um pedido de extradição", disse Marko Kovac à imprensa, indicando que "a extradição de Do Kwon também foi solicitada pelos Estados Unidos".

Do Kwon, de 31 anos, é acusado de fraude no colapso de sua empresa Terraform Labs, que custou aos investidores cerca de 40 bilhões de dólares (cerca de 206 milhões de reais) e sacudiu os mercados de criptomoedas.

Do Kwon, cujo nome completo é Kwon Do-hyung, foi detido na quinta-feira da semana passada no aeroporto de Podgorica junto com seu diretor financeiro, Hon Chang Joon.

Segundo as autoridades montenegrinas, eles apresentaram "documentos costarriquenhos falsificados" durante uma verificação anterior a um voo para Dubai. A inspeção de sua bagagem também revelou documentos belgas falsificados.

