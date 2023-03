Conselho de Segurança da ONU pede o fim das milícias na RD Congo

O Conselho de Segurança da ONU condenou "firmemente", nesta quarta-feira (29), a violência dos grupos armados na República Democrática do Congo. O órgão também exigiu que os grupos sejam "dissolvidos imediatamente" e deponham as armas.

"O Conselho de Segurança condena firmemente a violência contínua e as violações de direitos humanos de todos os grupos armados, incluindo as execuções sumárias, a violência sexual e de gênero, e o recrutamento e uso em larga escala de crianças", segundo um comunicado da presidência, publicado após a visita de uma delegação do Conselho ao país, em meados de março.

Além disso, exige "a dissolução imediata e definitiva de todos os membros dos grupos armados e a deposição das armas", assim como a "libertação das crianças" recrutadas como soldados.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Conselho visa principalmente os rebeldes do M23 (Movimento de 23 de março), cujos ataques aumentaram nos últimos meses na província de Quivu do Norte.

"Exige", deste modo, "a retirada imediata de todos os territórios" ocupados e pede "que todos os agentes externos deixem de apoiar imediatamente o M23, sancionado pelo Conselho de Segurança, e se retirem da RDC".

O M23 é um antigo grupo rebelde de maioria tútsi, que retomou as armas no final de 2021. Segundo especialistas da ONU, os rebeldes congoleses recebem o apoio de Ruanda.

Várias iniciativas diplomáticas não conseguiram apaziguar o conflito até agora.

abd/led/ag/atm/dd/mvv

Tags