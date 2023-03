Comunicado do Business Wire :Zayed Sustainability Prize

O Prêmio Zayed de Sustentabilidade, prêmio global pioneiro dos Emirados Árabes Unidos por reconhecer a excelência em sustentabilidade, lançou uma categoria especial chamada "Ação Climática", para a edição 2024. A nova categoria tem como objetivo reconhecer e promover soluções inovadoras que abordem a mudança climática e protejam os recursos naturais do planeta.

Employee of Zayed Sustainability Prize winner, Okuafo Foundation, demonstrates how to use a drone to optimise agricultural production (Photo: AETOSWire)

O lançamento da categoria Ação Climática coincide com o Ano da Sustentabilidade dos Emirados Árabes Unidos, uma iniciativa nacional que visa acelerar o desenvolvimento sustentável em todo o país, de acordo com a estratégia nacional dos Emirados Árabes Unidos. O lançamento também acontece antes da 28ª Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança Climática (COP28), que será realizada nos Emirados Árabes Unidos ainda este ano.

O Ministro da Indústria e Tecnologia Avançada dos Emirados Árabes Unidos, Diretor Geral do Prêmio Zayed de Sustentabilidade e Presidente Designado da COP28, V. Ex.ª Dr. Sultan Ahmed Al Jaber, disse: " Conforme marcamos o Ano da Sustentabilidade nos Emirados Árabes Unidos e nos preparamos para sediar a COP28, se torna ainda mais importante reconhecer e apoiar soluções inovadoras que protejam o planeta e as pessoas dos impactos das mudanças climáticas. Os Emirados Árabes Unidos estão comprometidos em entregar uma COP de Ação - uma COP focada em soluções que promovam o desenvolvimento sustentável inclusivo e acelera a adoção de políticas que irão entregar mitigação, adaptação, financiamento climático e perdas e danos. A nova categoria de Ação Climática do Prêmio Zayed de Sustentabilidade reforça esse compromisso, apoiando a implantação de soluções que o mundo precisa hoje para manter vivo o Acordo de Paris e limitar o aquecimento abaixo de 1,5 graus Celsius."

Al Jaber acrescentou: "Nesta década crítica de ação, a categoria Ação Climática é um acréscimo significativo ao mandato do Prêmio, e estamos ansiosos para receber inscrições de todo o mundo. Temos orgulho de encorajar e recompensar as soluções inovadoras necessárias para transformar as promessas climáticas em ações concretas e impulsionar um progresso tangível, inclusivo e duradouro para nosso planeta e comunidades".

O Prêmio Zayed de Sustentabilidade foi estabelecido em 2008 como uma homenagem à sustentabilidade e ao legado humanitário do falecido Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, o pai fundador dos Emirados Árabes Unidos. O Prêmio reconhece organizações e escolas de ensino médio que oferecem resultados impactantes e inspiram inovações em Saúde, Alimentos, Energia, Água, Escolas Secundárias Globais e agora Ação Climática.

A nova categoria Ação Climática ampliará ainda mais o alcance e o impacto do Prêmio, recompensando soluções que protegem e melhoram o meio ambiente natural, ao mesmo tempo em que abordam o desafio urgente das mudanças climáticas. Isso inclui organizações que promovem a adaptação climática, criam resiliência e implantam soluções ambientais. Pequenas e médias empresas (PMEs) e organizações sem fins lucrativos (ONGs) são elegíveis para se inscrever na categoria Ação Climática.

O Prêmio Zayed de Sustentabilidade tornou-se uma plataforma global para promover o desenvolvimento sustentável, com vencedores e finalistas vindos de todos os cantos do planeta. Hoje, o Prêmio comemora 15 anos de impacto global com mais de 378 milhões de pessoas em todo o mundo se beneficiando das soluções de seus 106 vencedores.

O Prêmio concede US$ 600.000 a cada vencedor nas categorias Saúde, Alimentos, Energia, Água e Ação Climática. A categoria Global High Schools é dividida em seis regiões mundiais, com cada escola podendo receber até US$ 100.000 para iniciar ou expandir ainda mais seu projeto.

Espera-se que o lançamento da categoria Ação Climática atraia uma ampla variedade de inscrições de todo o mundo. O Prêmio Zayed de Sustentabilidade está convidando organizações sem fins lucrativos e pequenas e médias empresas até 23 de maio de 2023. Os vencedores serão anunciados em uma cerimônia de premiação em Abu Dhabi.

