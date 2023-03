Comunicado do Business Wire :Thermo Fisher

A Thermo Fisher Scientific, líder mundial em servir a ciência, e a Arsenal Biosciences, Inc. (ArsenalBio), uma empresa de terapia celular em estágio clínico que desenvolve terapias avançadas do receptor de antígeno quimérico de células T ("CAR T-Cells") para tumores sólidos, anunciaram hoje uma atualização na colaboração estratégica para promover o desenvolvimento de processos de fabricação de novos tratamentos contra o câncer. Essa colaboração focada no desenvolvimento de pesquisa e processo permitiu que a ArsenalBio desenvolvesse um processo sólido de fabricação para sua próxima geração de células T autólogas programáveis para o tratamento do câncer.

Recentemente, a ArsenalBio avançou com seu principal candidato a produto para a fabricação clínica de sua terapia autóloga de células T de circuito integrado (ICT) para o câncer de ovário resistente à platina. O trabalho da ArsenalBio para desenvolver terapias com células CAR-T multifuncionais é possibilitado pelo portfólio de produtos de Sistemas de terapia celular (CTS) da Thermo Fisher, incluindo o Gibco? CTS? Xenon? Electroporation System e o Gibco? CTS? Rotea? Counterflow Centrifugation System.

"Nossa tecnologia de terapia celular programável tem potencial para ajudar pacientes com cânceres agressivos e complexos que atualmente contam com poucas opções de tratamento", disse Ken Drazan, M.D., cofundador e CEO da ArsenalBio. "Para cumprir a promessa dessa tecnologia aos pacientes, precisaremos executar em velocidade e escala à medida que fazemos a transição para o desenvolvimento clínico. Nosso relacionamento com a Thermo Fisher nos permite combinar suas soluções adequadas à finalidade e experiência interna com a abordagem inovadora de nossa equipe para pesquisa clínica e recursos de desenvolvimento de processos para fabricar produtos da ArsenalBio e explorar inovações terapêuticas futuras."

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A Thermo Fisher iniciou a colaboração com a ArsenalBio em 2020 para ajudar a ArsenalBio a superar os desafios associados à fabricação de terapia celular, trabalhando em conjunto para apoiar o desenvolvimento de um processo de edição de genes em escala clínica. Além disso, o ArsenalBio recebeu acesso antecipado aos mais recentes instrumentos e reagentes da Thermo Fisher.

"Ao colaborar com a ArsenalBio como pioneiros em uma nova abordagem para tratar tumores sólidos usando terapias de células T projetadas, estamos ajudando a proporcionar mais opções para aqueles que mais precisam de tratamentos inovadores", afirmou Betty Woo, vice-presidente de Célula, Gene e Terapias avançadas da Thermo Fisher. "Por meio do nosso Programa de colaboração em terapia celular, estamos permitindo que a indústria mude de reativa para proativa, aplicando nossa experiência biológica e técnica para melhorar a economia da produção de terapia e avançando em direção ao acesso expandido a pacientes do mundo todo."

O portfólio de produtos CTS da Thermo Fisher é fabricado com boas práticas de fabricação atuais, concebido para atender aos padrões de terapia celular aplicáveis e inclui rastreabilidade e documentação regulamentar para ajudar os clientes na transição da pesquisa para a produção clínica.

Para mais informações sobre o Programa de colaboração em terapia celular da Thermo Fisher, acesse thermofisher.com/collabcenterpartnership.

Sobre a Thermo Fisher Scientific

A Thermo Fisher Scientific Inc. é líder mundial em servir a ciência, com receita anual superior a US$ 40 bilhões. Nossa missão é permitir que nossos clientes tornem o mundo mais saudável, limpo e seguro. Não importa se nossos clientes estão acelerando a pesquisa em ciências da vida, resolvendo desafios analíticos complexos, aumentando a produtividade em seus laboratórios, melhorando a saúde do paciente por meio de diagnósticos ou desenvolvendo e fabricando terapias que mudam vidas... estamos aqui para apoiá-los. Nossa equipe internacional oferece uma combinação incomparável de tecnologias inovadoras, conveniência de compra e serviços farmacêuticos por meio de nossas marcas líderes do setor, entre as quais Thermo Scientific, Applied Biosystems, Invitrogen, Fisher Scientific, Unity Lab Services, Patheon e PPD. Para mais informações, acesse www.thermofisher.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230329005045/pt/

Contato

Imprensa: Kristin Blake Thermo Fisher Scientific Tel.: 760-637-1166 E-mail: [email protected]

© 2023 Business Wire, Inc. Aviso: Este comunicado de imprensa não é um documento produzido pela AFP. A AFP não será responsável por este conteúdo. Para mais informações, por favor entre em contato com as pessoas ou entidades mencionadas no comunicado.

Tags