Comunicado do Business Wire :Prodapt

A Prodapt, a maior empresa especializada e de crescimento mais rápido no setor de conectividade, anunciou a nomeação de Harsha Kumar para diretor executivo (CEO). Harsha substitui o fundador e CEO, Vedant Jhaver, que passará a ser presidente do Conselho Administrativo da Prodapt.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20230329005453/pt/

Harsha Kumar, CEO, Prodapt (Photo: Business Wire)

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Parabenizando Harsha por sua nova função, Jhaver disse: "Harsha tem sido uma grande força e parceria para mim ao longo desses anos. Sua disciplina e foco na execução foram fundamentais para a posição de liderança da Prodapt no setor de conectividade. Harsha criou uma reputação de ser um líder dinâmico e apaixonado com os mais altos níveis de integridade e disciplina na execução de nossa estratégia. Com ele no comando, a Prodapt continuará abrindo novos caminhos e resolvendo os complexos desafios de negócios de nossos clientes".

Como presidente nos últimos sete anos, Harsha desempenhou papéis importantes ajudando a definir estratégias de crescimento, entregando resultados sólidos por meio de relacionamentos profundos com clientes, expandindo áreas de prática, desenvolvendo talentos de liderança e construindo uma organização de operações sólida para crescimento futuro.

Como a Prodapt está preparada para fortalecer sua posição como líder de categoria, Harsha liderará a estratégia, supervisionará as operações de negócios e conduzirá as pessoas e a excelência na entrega a patamares mais altos.

Sobre a indicação para esta nova função, Harsha comentou: "É uma honra que o Conselho da Prodapt tenha me escolhido como o próximo CEO da empresa. Temos uma equipa fantástica e uma estratégia comprovada. Estou animado para trabalhar em estreita colaboração com a equipe de liderança e acelerar o sucesso de nossa empresa com a orientação do Conselho e do Vedant. Nos próximos anos, a Prodapt será a parceira padrão de escolha no setor de conectividade e moldará a maneira como as pessoas, empresas e máquinas se relacionam umas com as outras".

Antes de ingressar na Prodapt, Harsha ocupou vários cargos de liderança no setor de serviços tecnológicos e incubou e expandiu com sucesso vários negócios que cresceram e se tornaram grandes divisões. Ele também foi um dos fundadores de uma empresa de produtos de software. Ele possui diplomas do Instituto Indiano de Tecnologia, em Nova Délhi (Índia), e da Universidade de Maryland, em College Park (EUA).

A Prodapt fornece serviços de tecnologia e consultoria para clientes em todas as camadas do setor de conectividade, incluindo as maiores empresas de comunicação, mídia e tecnologia do mundo. Com mais de 6 mil especialistas em tecnologia e domínio em mais de 30 países, a empresa continua aumentando sua força de trabalho rapidamente nos cinco continentes.

Sobre a Prodapt

A Prodapt é a maior empresa especializada e de crescimento mais rápido no setor de conectividade. Com seu foco no domínio, a Prodapt criou uma profunda expertise nas tecnologias mais transformadoras que conectam nosso mundo.

A Prodapt é uma parceira confiável para empresas em todas as camadas da conectividade. Projetamos, configuramos e operamos soluções em produtos, cenário de TI, infraestrutura de rede e operações de negócios - e criamos experiências que encantam os clientes.

Atualmente, nossos clientes conectam 1,1 bilhão de pessoas e 5,4 bilhões de dispositivos e estão entre as maiores empresas de telecomunicações, mídia e internet do mundo. A Prodapt trabalha com a Meta, Google, AT&T, Verizon, Lumen, Vodafone, Liberty Global, Liberty Latin America, Windstream, Rogers, Telus, British Telecom, Amazon, Samsung, Microsoft, KPN, Virgin Media e Deutsche Telekom, entre muitas outras.

Uma empresa com certificação Great Place To Work®, a Prodapt faz parte do conglomerado de negócios de 128 anos da The Jhaver Group, que emprega mais de 30 mil pessoas em mais de 80 locais do mundo todo.

Para mais informações, acesse www.prodapt.com.

Siga-nos no LinkedIn, Instagram, Facebook, Twitter e YouTube

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230329005453/pt/

Contato

Assessoria de Imprensa: Ashok Nagaraj E-mail: [email protected] Tel.: +91 9449834080

© 2023 Business Wire, Inc. Aviso: Este comunicado de imprensa não é um documento produzido pela AFP. A AFP não será responsável por este conteúdo. Para mais informações, por favor entre em contato com as pessoas ou entidades mencionadas no comunicado.

Tags