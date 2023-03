Comunicado do Business Wire :Graforce

Entre mais de 500 soluções mundiais, aGraforcefoi reconhecida naPetronas Race2Decarbonisecom sua tecnologia de eletrólise de metano (plasmálise) na categoria "Redução ou Eliminação de Queima de Gás". A competição visa acelerar o desenvolvimento de soluções de baixo carbono e reduzir emissões de gases de efeito estufa.

Gas flaring causes more than 400 million tons of CO2 emissions every year. Graforce's methane electrolysis technology is a groundbreaking solution that converts flare gas and other hydrocarbons into clean hydrogen and solid carbon. (Photo: Business Wire)

A queima de gás resulta em mais de 400 milhões de toneladas de emissões de CO2 a cada ano. Milhares de queimadores de gás em locais de produção ao redor do mundo queimam cerca de 150 bilhões de metros cúbicos de gás natural a cada ano, desperdiçando assim um recurso valioso. A plasmálise, por outro lado, converte o metano e outros hidrocarbonetos previamente liberados ou queimados em hidrogênio limpo e carbono sólido, gerando assim energia neutra para o clima.

O uso de hidrogênio, uma fonte de energia limpa e sustentável, pode reduzir as emissões de gases de efeito estufa e, assim, mitigar as mudanças climáticas. A Graforce é a primeira empresa do mundo a oferecer uma tecnologia pronta para o mercado, a fim de descarbonizar a produção de gás de combustão e reduzir drasticamente as emissões. Como o processo patenteado não produz nenhum CO2, esta tecnologia também é a primeira alternativa à captação e armazenamento de carbono.

"A Europa responde por apenas 2% da queima de gás de rotina a nível mundial, mas a União Europeia está considerando uma regulamentação para acabar com a queima e ventilação de rotina", disse o Dr. Jens Hanke, Diretor Técnico da Graforce. "Ser reconhecido nesta prestigiada competição é a comprovação de que a plasmálise do gás de combustão é uma excelente solução segundo a regulamentação de emissão de metano. Além disto, a UE pode atingir suas metas de descarbonização se o gás de combustão / aterro, GNL, GLP ou gás natural não for mais queimado, mas convertido em hidrogênio e carbono sólido alimentado com eletricidade ecológica em nossas plantas de hidrogênio."

Nas plantas modulares de plasmálise, um campo de plasma de alta frequência gerado por eletricidade renovável divide os hidrocarbonetos, como o metano, em seus componentes moleculares: hidrogênio e carbono sólido. Em comparação à eletrólise da água, a plasmálise requer apenas um quinto da energia elétrica para produzir a mesma quantidade de hidrogênio.

Sobre a Graforce

A Graforce é uma empresa alemã de tecnologia de hidrogênio. Suas plantas 'power-to-X' produzem hidrogênio sem dióxido de carbono ou dióxido de carbono negativo e matérias-primas sintéticas, com maior eficiência e menores custos de infraestrutura na faixa de vários megawatts. Assim, a Graforce descarboniza energias fósseis, indústrias e setores de calefação, transporte e construção. A Graforce está atualmente em processo de expansão de suas parcerias financeiras e estratégicas, a fim de escalar com rapidez sua tecnologia de hidrogênio a nível mundial.

Contato

Graforce GmbH Dr. Jens Hanke Tel.: +49 30 - 63 2222-110 [email protected]

