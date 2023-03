Comunicado do Business Wire :ACI Worldwide

Os novos casos de uso sofisticados para consumidores e empresas estão levando os volumes mundiais de pagamentos em tempo real (PTR) a níveis recordes, com 195 bilhões de transações de pagamentos em tempo real registradas no mundo inteiro em 2022 - um crescimento anual de 63,2 % -, de acordo com o relatório Prime Time for Real-Time de 2023 publicado pela ACI Worldwide (NASDAQ: ACIW), líder mundial em software de pagamentos em tempo real de missão crítica, em parceria com a GlobalData, uma empresa líder em dados e análises.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20230328005320/pt/

Prime Time for Real-Time 2023 : Key Facts and Figures at a Glance (Graphic: Business Wire)

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

-- A previsão é de 511,7 bilhões de transações em tempo real até 2027, representando uma taxa anual de crescimento composta (CAGR) de 21,3 % para o período entre 2022 e 2027.

-- Até 2027, espera-se que os PTR representem 27,8 % de todos os pagamentos eletrônicos no mundo.

-- A Índia continua sendo a líder indiscutível de PTR, com impressionantes 89,5 bilhões de transações em 2022 e uma taxa de crescimento anual de 76,8 %. A Índia foi responsável por 46% de todas as transações internacionais em tempo real em 2022.

-- O Brasil foi o terceiro mercado de PTR com evolução mais rápida em 2022, com um crescimento anual de 228,9 %, e está em segundo lugar em transações, com 29,2 bilhões em 2022, representando 15% de todas as transações internacionais em tempo real.

-- China, Tailândia e Coreia do Sul ocupam o terceiro, quarto e quinto lugares, respetivamente, na lista dos principais mercados de PTR, com 17,6 bilhões, 16,4 bilhões e 8 bilhões transações, respetivamente, em 2022.

Governos e reguladores estão tomando conhecimento da adoção pelos consumidores

Com consumidores e empresas do mundo todo exigindo formas de pagamento mais baratas, rápidas e eficientes, e a grande aceitação de PTR pelos comerciantes, a adoção de consumidores e empresas por meio de novos casos de uso populares está aumentando. O relatório Prime Time for Real-Timedeste ano analisa as transações de PTR per capita por mês pela primeira vez, destacando onde consumidores e empresas usam os PTR de maneira mais ativa:

-- O Bahrein, um país com apenas 1,5 milhão de habitantes, deverá ter o maior nível de adoção de PTR por parte dos consumidores até 2027, com 83,3 transações de PTR per capita por mês projetadas.

-- Espera-se que os consumidores no Brasil (2º) e Tailândia (3º) realizem 51,8 e 43,6 transações de PTR por mês, respectivamente, até 2027.

-- Quatro países europeus - Holanda, Suécia, Dinamarca e Finlândia - estão previstos entre os 10 principais na adoção de PTR por parte dos consumidores até 2027.

-- O Reino Unido, Canadá, Estados Unidos, Alemanha, França e Itália - todos entre as 10 principais economias mundiais por PIBi - devem ficar em 17o, 19o, 33o, 34o, 35o e 42o, respectivamente, na adoção de PTR por parte dos consumidores em 2027.

"O relatório deste ano destaca como a adoção de pagamentos em tempo real por consumidores e empresas acelera quando as condições são adequadas", disse Craig Ramsey, diretor global de pagamentos em tempo real e serviços bancários da ACI Worldwide. "Os países no topo da nossa tabela de classificação - Bahrein, Brasil e Tailândia - são todos facilitadores relativamente recentes de pagamentos em tempo real. A colaboração concertada da indústria e mandatos governamentais, a ampla adoção de comerciantes e o forte reconhecimento de marca para um esquema e serviços relacionados, como carteiras digitais forneceram a combinação perfeita para um forte crescimento nesses mercados."

Governos e reguladores de outros países perceberam essa mudança e lançaram iniciativas para concorrer com os mercados de pagamentos em tempo real de maior sucesso.

Na Europa, a Comissão da UE propôs uma lei que obriga os pagamentos em tempo real (PTRs) em seus 27 estados membros. O Reino Unido embarcou em seu programa "New Payments Architecture", que visa modernizar os caminhos dos PTR no país. Nos EUA, o Federal Reserve anunciou recentemente a data de lançamento do serviço FedNow, que pretende expandir o acesso aos PTR no território nacional - um evento altamente significativo em um mercado onde os reguladores tendem a se inclinar para a não intervenção.

"Os pagamentos em tempo real são o futuro das economias digitais modernas. Governos e reguladores do mundo inteiro estão começando a entender isso e cada vez mais veem isso como um caminho para promover o crescimento econômico e a inclusão financeira", comentou Thomas Warsop, presidente interino e CEO da ACI Worldwide.

"Os pagamentos em tempo real ajudarão a garantir a competitividade dos bancos e prestadores de serviços financeiros. Eles eliminam o atrito dos pagamentos, contribuem para maior liquidez e, em última instância, aumentam a fidelidade do cliente. Também complementam a proposta digital holística das instituições financeiras modernas.

Os bancos devem avaliar se estão realmente maximizando os caminhos dos pagamentos em tempo real que existem em seu mercado. É preciso entender até que ponto os pagamentos em tempo real que fazem parte de sua oferta são uma decisão estratégica. No entanto, parece cada vez mais claro que limitar seu compromisso ao mínimo também significa limitar sua participação potencial no futuro mercado de pagamentos", concluiu Warsop.

Destaques regionais

América do Norte: o lançamento do FedNow nos EUA em julho será um grande catalisador do crescimento

-- Espera-se que as transações de pagamentos em tempo real (PTR) na América do Norte cresçam de 3,9 bilhões em 2022 para 13 bilhões em 2027, a uma CAGR de 27,3 %. Embora a América do Norte represente atualmente apenas 2 % de todos os PTR do mundo todo, ela tem potencial para se tornar uma região de crescimento extremamente alto.

-- Como proporção dos pagamentos eletrônicos, os PTR devem ser de apenas 5 % até 2027 na América do Norte - menor do que em todas as outras regiões: Europa (13 %), Ásia-Pacífico (12 %), Oriente Médio, África e Sul da Ásia (79 %) e América Latina (56 %).

-- A adoção do consumidor, medida como transações per capita por mês, foi baixa em toda a região em 2022 - os EUA e o Canadá ficaram em 33o e 19o, respectivamente, no mundo todo.

-- A adoção da carteira móvel é forte e está crescendo rapidamente, com 45 % dos consumidores detendo e/ou usando uma carteira móvel em 2022, em comparação com 38% em 2021 e apenas 13 % em 2018.

-- As taxas gerais de fraude permanecem estáveis, com 28 % dos consumidores informando ter sido vítimas de fraude em 2022, em comparação com 26 % em 2021. Os golpes de engenharia social e hacks de contas de carteira digital são os únicos tipos de fraude que cresceram de 2021 a 2022, demonstrando tanto o aumento da adoção de pagamentos digitais quanto a evolução correspondente das táticas dos fraudadores.

-- O lançamento do FedNow nos EUA, em julho de 2023, pode ser um grande catalisador para a adoção dos PTR - ele expandirá o acesso aos PTR para bancos menores e apresentará novos serviços, como o Request for Pay (ou "Solicitação de pagamento"), desde o primeiro dia.

Europa: uma grande mudança está no horizonte com o novo mandato dos pagamentos em tempo real (PTR) na UE

-- Espera-se que as transações de pagamentos em tempo real (PTR) na Europa cresçam de 13,2 bilhões em 2022 para 34,2 bilhões em 2027, a uma CAGR de 21%.

-- Quatro países europeus figuram entre os 10 primeiros do mundo na adoção por parte dos consumidores em 2027 - Holanda, Suécia, Finlândia e Dinamarca.

-- As carteiras móveis são cada vez mais populares, com 41 % dos consumidores detendo e/ou usando uma carteira móvel em 2022, em comparação com 31 % em 2021 e 12 % em 2018.

-- As taxas gerais de fraude estão estagnadas ou em declínio. No entanto, os golpes de engenharia social associados à fraude do pagamento por push autorizado (APP) estão aumentando.

-- Uma grande mudança está no horizonte. A Comissão da UE propôs impor os PTR em seus 27 estados membros, de modo que os bancos devem oferecer pagamentos instantâneos com o mesmo custo ou menor do que as transferências de crédito padrão. A lei proposta causaria um impacto significativo no mercado, uma vez que, neste momento, são comuns taxas até 1,50 euros para pagamentos instantâneos.

América Latina (LATAM): mercado de maior crescimento com o Brasil como líder em adoção e crescimento

-- A LATAM é uma das regiões de maior crescimento a nível mundial. Espera-se que as transações de pagamentos em tempo real (PTR) cresçam de 33 bilhões em 2022 para 119,5 bilhões até 2027, a uma CAGR de 29,3 %. A previsão é de que a região tenha uma das maiores proporções de PTR como parte dos pagamentos eletrônicos até 2027 (56 %). O Brasil se tornou um importante agente global em PTR e é responsável por 90 % dos volumes de PTR na região devido à força do PIX. O Brasil foi o segundo maior mercado de PTR do mundo em volume em 2022. O Brasil é o segundo na adoção mundial de PTR por parte dos consumidores, atrás somente da Índia. A maioria de sua população tem acesso ao serviço PIX via celular e o Brasil deverá ter 52 transações de PTR per capita por mês até 2027.

-- As carteiras móveis ultrapassaram uma massa crítica na região, com 65 % dos consumidores detendo e/ou usando uma carteira móvel em 2022, em comparação com 58% em 2021 e 15 % em 2018.

-- Os golpes de engenharia social associados à fraude de APP aumentaram, representando 27 % dos incidentes de fraude relatados na LATAM em 2022 - acima dos 16 % em 2021. Os dados de cartões roubados on-line caíram de 20 % para 13 % no mesmo período.

-- Os mercados em crescimento a serem observados na LATAM incluem o México, que pela primeira vez está entre os principais mercados de PTR do mundo (9º), bem como Peru, Argentina e Colômbia, que figuram na lista dos 10 principais mercados em crescimento do mundo.

Ásia-Pacífico (APAC): lidera o mundo em termos de iniciativas transfronteiriças em tempo real

-- A APAC é um dos mercados de pagamentos em tempo real (PTR) mais inovadores. Os serviços e recursos avançados e fáceis de usar, como pagamentos com código QR e experiências nativas para dispositivos móveis, estão impulsionando a adoção em toda a região.

-- Espera-se que os volumes de transações de PTR na região cresçam de 49,2 bilhões em 2022 para 96,7 bilhões em 2027, a uma CAGR de 14,1 %.

-- A Indonésia é o mais recente país importante nas regiões a adotar os PTR e está definido para um rápido crescimento de pagamentos em tempo real a uma CAGR de 81,9% entre 2022 e 2027.

-- A maioria dos países da APAC tem esquemas de pagamentos em tempo real em vigor há alguns anos. O crescimento projetado de cinco anos continua e acelera a uma CAGR na Malásia de 19,7%, nas Filipinas de 18,7%, em Singapura de 18,3% e na Austrália de 16,3%. Esse crescimento robusto é impulsionado pelo lançamento regular de novos produtos por esses esquemas.

-- Os governos e bancos centrais da região da APAC desempenham um papel fundamental na adoção. Houve forte pressão dos governos dos países da APAC, especialmente na Indonésia e na Malásia, para a adoção dos PTR, que está permitindo que o setor adote pagamentos digitais.

-- Várias integrações transfronteiriças de PTR estão ativas entre os países da APAC e outras estão em desenvolvimento.

-- Os consumidores da APAC são os usuários mais ávidos de carteiras móveis, com oito dos 10 principais países de adoção de carteira móvel localizados na região.

Oriente Médio, África e Sul da Ásia (MEASA): mercado de crescimento internacional mais rápido devido ao poder da Índia

-- A MEASA é um mercado de pagamentos em tempo real (PTR) enorme e diversificado, com a Índia como líder mundial indiscutível de PTR, o Oriente Médio como uma das regiões de crescimento mais rápido e a África como um mercado de crescimento importante a ser observado.

-- A região registrou 95,7 bilhões de transações de PTR em 2022, principalmente devido ao papel dominante da Índia. Espera-se que as transações de PTR cresçam para 250 bilhões até 2027, a uma CAGR de 21,2 %.

-- Em 2022, 46 % de todas as transações de PTR do mundo foram originadas na Índia. Os volumes atingiram um novo recorde de 89,5 bilhões em 2022, representando 81 % dos pagamentos eletrônicos na Índia. Prevê-se que cresçam a uma CAGR de 21,3 % entre 2022 e 2027.

-- O Oriente Médio é o mercado de PTR que mais cresce no mundo. Espera-se que as transações de PTR cresçam de 675 milhões em 2022 para 2,6 bilhões até 2027, a uma CAGR de 30,6 %. A Arábia Saudita é, atualmente, o maior mercado de PTR no Oriente Médio, seguida pelo Bahrein. O Bahrein é o líder mundial em adoção por parte dos consumidores, com previsão de 84 transações de PTR per capita por mês até 2027. Os governos e reguladores do Oriente Médio estão estabelecendo novos mandatos para a adoção. Vários países - entre eles Emirados Árabes Unidos, Catar, Kuwait e Omã - devem lançar esquemas nacionais de PTR em breve, com recursos inovadores e serviços de sobreposição no topo da agenda.

-- A Nigéria é um dos 10 principais mercados de PTR do mundo e a África do Sul é o segundo maior mercado da África, tendo lançado os PTR em março de 2023. Este continente vasto e em rápido crescimento está cheio de oportunidades para os pagamentos em tempo real, com muitos países africanos planejando desenvolver e lançar esquemas nacionais de PTR.

Inside Real-Time da ACI

Este ano, temos o prazer de lançar o Inside Real-Time - uma nova plataforma de mídia multicanal - como o guia definitivo e a fonte de referência para as histórias de PTR do mundo, incluindo conteúdo exclusivo que explora os últimos avanços e oportunidades no mundo dos PTR e como o tempo real está capacitando consumidores, comerciantes, empresas e bancos. O relatório Prime Time for Real-Time da ACI é a base desta nova plataforma.

Sobre a ACI WorldwideA ACI Worldwide é líder mundial em software de pagamentos em tempo real de missão crítica. Nossas soluções de software comprovadas, seguras e escaláveis permitem que as principais corporações, fintechs e disruptores financeiros processem e gerenciem pagamentos digitais, potencializem pagamentos omni-commerce, apresentem e processem pagamentos de contas e administrem fraudes e riscos. Combinamos nossa presença global com uma presença local para impulsionar a transformação digital em tempo real de pagamentos e comércio.

© Copyright ACI Worldwide, Inc. 2023 ACI, ACI Worldwide, ACI Payments, Inc., ACI Pay, Speedpay e todos os nomes de produtos / soluções ACI são marcas comerciais ou marcas registradas da ACI Worldwide, Inc. ou de uma de suas subsidiárias nos Estados Unidos, em outros países ou em ambos. As marcas registradas de outras partes mencionadas são propriedade de seus respectivos proprietários.

ihttps://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?most_recent_value_desc=true

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230328005320/pt/

Contato

Imprensa Nick Karoglou: [email protected] Katrin Boettger: [email protected]

+44 (0)7776 147910

© 2023 Business Wire, Inc. Aviso: Este comunicado de imprensa não é um documento produzido pela AFP. A AFP não será responsável por este conteúdo. Para mais informações, por favor entre em contato com as pessoas ou entidades mencionadas no comunicado.

Tags