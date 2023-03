Cirstea surpreende Sabalenka e vai às semifinais em Miami

Aryna Sabalenka (2ª do mundo), que era uma das favoritas para WTA 1000 de Miami foi surpreendida e acabou sendo eliminada nas quartas de final, ao perder por 6-4 e 6-4 para a romena Sorana Cirstea (74ª), nesta quarta-feira.

A bielorrussa de 24 anos, que conquistou o Aberto da Austrália e sofreu apenas uma derrota, na final de Indian Wells, onde a cazaque Elena Rybakina se vingou depois de perder em Melbourne, pagou o preço da irregularidade no seu jogo, o que gerou nervosismo.

Mais consistente e sólida, Cirstea, que também havia eliminado a francesa Caroline Garcia (4ª) na 2ª fase, aproveitou o nervosismo da adversária no saque e no backhand, e conseguiu quebrar o serviço da adversária duas vezes para vencer o primeiro set em 36 minutos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sabalenka não escondeu a frustração, chegando perto de quebrar a raquete no chão em várias ocasiões.

Depois de ceder novamente seu saque no início do segundo set, a bielorrussa se recompôs e deu o troco, conseguindo finalmente combinar sua força com um pouco de precisão. Mas foi apenas momentâneo, já que ela voltou a ter seu serviço quebrado, em sua sexta dupla falta.

A romena de 32 anos não vacilou e venceu a partida, alcançando apenas pela segunda vez as semifinais de um torneio desta categoria, logo abaixo dos Grand Slams, dez anos depois de ter alcançado essa fase em Toronto, onde Serena Williams a derrotou nas semifinais.

"Acho que estou um pouco sem palavras", disse ela, após o jogo desta quarta-feira.

"Entrei esperando que fosse ser uma partida muito difícil. Tentei me manter firme. Estou muito feliz com meu desempenho hoje. Foi um pouco inesperado, para ser sincera".

Em busca do tricampeonato no circuito, Cirstea terá pela frente a tcheca Petra Kvitova (12ª) ou a russa Ekaterina Alexandrova (18ª).

nip/bde/aam

Tags