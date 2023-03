Arábia Saudita faz parceria com organização internacional liderada por China e Rússia

A Arábia Saudita se juntará como um Estado "parceiro de diálogo" na Organização para Cooperação de Xangai (SCO, na sigla em inglês), liderada por China e Rússia, informou a agência oficial de notícias saudita nesta quarta-feira (29).

A SCO, criada em 2001 para promover a cooperação política, econômica e de segurança e competir com instituições ocidentais, inclui China, Índia, Paquistão e Rússia, além de quatro Estados da Ásia Central (Cazaquistão, Quirguistão, Uzbequistão e Tadjiquistão).

O governo saudita aprovou esta decisão numa reunião presidida pelo rei Salman, disse a agência, e dará ao país "status de parceiro de diálogo dentro da Organização de Cooperação de Xangai", segundo a mesma fonte.

Egito, Irã e Catar também são países com status de observador ou parceiro de diálogo da SCO.

A decisão da Arábia Saudita de ingressar na SCO ocorre menos de três semanas após o anúncio de um acordo histórico de reconciliação com o Irã, concluído sob os auspícios da China e com o objetivo de restaurar as relações diplomáticas plenas, rompidas sete anos atrás.

