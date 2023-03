Alemanha e Reino Unido iniciam 'novo capítulo' com visita de Charles III

O rei Charles III da Inglaterra desembarcou em Berlim nesta quarta-feira (29) para sua primeira viagem ao exterior como soberano, que foi celebrada pela Alemanha como o início de um "novo capítulo" entre os dois países.

"Hoje, seis anos depois que o Reino Unido começou a abandonar a União Europeia, começamos um novo capítulo na nossa relação", disse o presidente alemão Frank-Walter Steinmeier em um discurso de boas-vindas no palácio berlinês de Bellevue.

Charles, acompanhado de sua esposa Camilla, pousou no aeroporto internacional de Berlim-Brandemburgo às 13h50 (8h50 de Brasília).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A princípio, Charles e Camilla deveriam visitar a França antes da Alemanha, mas esta viagem foi cancelada devido aos protestos contra a reforma da Previdência que afetam o território francês.

Em Berlim, o bairro do Bundestag (Parlamento federal) e os arredores do Portão de Brandemburgo, incluindo a famosa avenida Unter den Linden, foram enfeitados com bandeiras britânicas para receber o monarca e a rainha consorte.

Mais de mil policiais foram mobilizados para garantir a segurança, assim como 20 cães farejadores. Vários pontos do centro de Berlim foram fechados ao trânsito.

Steinmeier, que acompanhará o monarca durante toda a viagem, chamou a visita do rei de "importante gesto europeu".

A Alemanha recebeu Charles III com honras militares inéditas para um chefe de Estado, ao pé do emblemático Portão de Brandemburgo, símbolo da divisão da cidade durante três décadas.

O casal cumprimentou centenas de fãs e curiosos, que tiveram a oportunidade de apertar suas mãos e trocar algumas palavras com eles.

"O casal real pediu para falar diretamente com berlineses", disse o chefe de polícia, Thomas Drechsler.

"Esta é a primeira visita do rei à Alemanha. Queremos celebrar, não importa o tempo de espera", disse Anja Wieting, 50 anos, funcionária de uma sapataria que viajou com a filha de 18 anos de Oldenburg, no oeste do país, para ver o monarca.

Depois, o rei seguirá para o palácio presidencial, onde será homenageado com um banquete.

"Nós na Alemanha, nós na Europa, queremos vínculos estreitos com o Reino Unido, mesmo depois do Brexit", disse Steinmeier.

Na quinta-feira Charles se reunirá com o chefe de Governo alemão, Olaf Scholz, visitará um mercado com a prefeita da cidade, fará um discurso para os deputados e se reunirá com refugiados ucranianos.

A viagem do casal real à Alemanha terminará na sexta-feira com uma visita a Hamburgo, a segunda maior cidade do país.

A última visita da falecida rainha Elizabeth II a Alemanha em 2015 provocou uma onda de entusiasmo no país. Muitos esperam uma recepção parecida ao filho.

O rei conhece bem o país, que já visitou mais de 40 vezes, segundo a embaixada britânica em Berlim.

Os alemães são grandes admiradores da realeza e o interesse não parece que vai diminuir após a morte da popular rainha, opina Michael Hartmann, sociólogo da Universidade Técnica de Damstadt.

Quando ainda era príncipe de Gales, Charles destacou as "relações naturais como aliados e amigos" entre os dois países durante um discurso aos deputados alemães em 2020.

Ele também recordou as raízes alemãs dos Windsor, ao mencionar Albert of Saxe-Coburg and Gotha, que casou com a rainha Victoria em 1840.

ilp/smk/meb-pc/mb/fp/aa/dd

Tags