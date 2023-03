AGENDA INTERNACIONAL DE QUINTA-FEIRA, 30 DE MARÇO DE 2023 ATÉ QUINTA-FEIRA, 6 DE ABRIL DE 2023

A hora e a data dos eventos são expressas em horário de Brasília. Para cobertura e eventos dominantes, por gentileza consultar nossa pauta de matérias previstas, enviada diariamente.

(+) Evento adicionado nas últimas 24 horas

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

(*) Evento atualizado nas últimas 24 horas

QUINTA-FEIRA, 30 DE MARÇO DE 2023

Mundo

MUNDO - Ramadã - (até 21 de Abril)

MUNDO - Dia Mundial do Transtorno Bipolar -

América

BRASÍLIA (Brasil) - Ex-presidente Jair Bolsonaro retorna dos EUA - 08H30

(*) WASHINGTON (Estados Unidos) - 2ª Cúpula para a Democracia, organizada pelo presidente Joe Biden - (até 30)

WASHINGTON (Estados Unidos) - PIB 3º trimestre (3a estimativa) - 10H30

(+) BUENOS AIRES (Argentina) - Incidência da pobreza e da indigência no segundo semestre de 2022 - 17H00

BOGOTÁ (Colômbia) - Pacto de cessar-fogo na Colômbia com principais grupos armados - (até 30 de Junho)

Europa

BERLIM (Alemanha) - Rei Charles III e a rainha consorte Camilla realizam visita de Estado - (até 31)

FRANÇA - Governo francês apresenta reforma da aposentadoria - (até 10 de Abril)

GENEBRA (Suíça) - Conselho de Direitos Humanos da ONU realiza sua 52ª sessão - (até 31 de Março)

(*) BRUXELAS (Bélgica) - Presidente da Comissão Europeia Ursula von der Leyen fala sobre relações EUA-China - 07H00

HAIA (Países Baixos) - Tribunal Internacional de Justiça decide sobre tentativa do Irã de liberar ativos congelados pelos EUA - 11H00

ZUNDERT (Países Baixos) - 170º aniversário do nascimento do pintor Vincent Van Gogh -

Oriente Médio e África do Norte

(+) SAKHNIN (Israel) - Palestinos e árabes israelenses comemoram o 'Dia da Terra' -

Ásia-Pacífico

Hunan (China) - Ex-presidente de Taiwan Ma Ying-jeou visitará a China - (até 7 de Abril)

PEQUIM (China) - Visita de primeiro-ministro espanhol Pedro Sanchez - (até 31)

TÓQUIO (Japão) - Cúpula Pride 7, conferência de grupos LGBTQ - 00H00

África

DAR ES SALAAM (Tanzânia) - Visita da vice-presidente dos EUA Kamala Harris -

PRETORIA (África do Sul) - Declaração de política monetária do banco central - 11H00

NAIRÓBI (Quênia) - Oposição convoca novos protestos contra o governo e alto custo de vida -

Esportes

MIAMI (Estados Unidos) - Tênis: WTA tour 2023 - Miami Open - (até 2 de Abril)

(*) MIAMI (Estados Unidos) - Tênis: ATP tour 2023 - Miami Open - (até 2 de Abril)

SEXTA-FEIRA, 31 DE MARÇO DE 2023

Mundo

MUNDO - Dia Internacional da Visibilidade Transgênero -

América

(+) RIO DE JANEIRO (Brasil) - Taxa de Desemprego (dez-fev, IBGE) - 10H00

WASHINGTON (Estados Unidos) - Renda e gastos das famílias em novembro e inflação do PCE - 10H30

Europa

NORTHAMPTON (Reino Unido) - Condenação de seis manifestantes do Just Stop Oil que correram para a pista no Grande Prêmio da Grã-Bretanha de 2022 -

LONDRES (Reino Unido) - Sentença de Jaswant Singh Chail, que se declarou culpado de ameaçar matar a rainha Elizabeth II -

África

LUSAKA (Zâmbia) - Visita de vice-presidente dos EUA Kamala Harris - (até 1 de Abril)

SÁBADO, 1 DE ABRIL DE 2023

Oriente Médio e África do Norte

(+) TEL AVIV (Israel) - Protesto semanal contra reforma judicial -

DOMINGO, 2 DE ABRIL DE 2023

Mundo

MUNDO - Semana Santa - (até 9)

MUNDO - Dia Mundial de Conscientização do Autismo -

Europa

FINLÂNDIA - Eleições legislativas -

BULGÁRIA - Eleições legislativas -

VARSÓVIA (Polónia) - Marcha em defesa da memória do papa João Paulo II, acusado de ter escondido casos de pedofilia - 06H00

SEGUNDA-FEIRA, 3 DE ABRIL DE 2023

América

HOUSTON (Estados Unidos) - Nasa anuncia nomes da tripulação da missão Artemis 2 -

NOVA YORK (Estados Unidos) - Tênis usados por Michael Jordan leiloados pela Sotheby - 19H00

Europa

HAIA (Países Baixos) - Julgamento do ex-presidente do Kosovo, Hashim Thaci, por crimes de guerra -

TERÇA-FEIRA, 4 DE ABRIL DE 2023

Europa

LONDRES (Reino Unido) - Primeiro selo com o rei Charles III à venda -

ROSTOV DO DON (Rússia) - Soldado ucraniano é julgado na Rússia - 05H00

(+) BRUXELAS (Bélgica) - Reunião de ministros da Otan - 05H00 (até 5)

QUARTA-FEIRA, 5 DE ABRIL DE 2023

América

(+) MÉXICO (México) - Encontro virtual de presidentes latino-americanos sobre combate à inflação - 13H00

África

(+) NAIRÓBI (Quênia) - Audiência de policiais acusados de assassinato de um bebê durante a repressão pós-eleitoral de 2017 -

QUINTA-FEIRA, 6 DE ABRIL DE 2023

Europa

(+) Yefremov (Rússia) - Audiência de Alexei Moskalyov sobre custódia de sua filha Maria por desenho pró-ucraniano -

(+) MOSCOU (Rússia) - Putin e Lukashenko presidem negociações sobre aliança entre Rússia e Belarus -

(+) EDIMBURGO (Reino Unido) - Negacionista do Holocausto francês Vincent Reynouard comparece a tribunal em processo de extradição -

Tags