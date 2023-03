Wall Street fecha sem tendências definidas com recuperação do setor bancário

A bolsa de Nova York fechou sem tendências definidas, nesta segunda-feira (27), com uma alta clara do setor bancário após o anúncio da compra de ativos do falido Silicon Valley Bank (SVB) e, ao mesmo tempo, às tomadas de benefícios das tecnológicas.

O Dow Jones fechou em alta de 0,60%, enquanto o tecnológico Nasdaq recuou 0,47% e o índice ampliado S&P 500 subiu 0,16%, segundo os números finais da sessão.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

tu/eb/mr/dl/mvv

Tags