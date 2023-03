Rússia dispara mísseis antinavio em manobras no Mar do Japão

O ministério da Defesa da Rússia anunciou nesta terça-feira (28) que sua força naval disparou mísseis antinavio contra um alvo simulado no Mar do Japão durante exercícios militares.

As manobras da Frota do Pacífico da Rússia aconteceram uma semana depois de o primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, visitar a Ucrânia.

"Nas águas do Mar do Japão, navios com mísseis da Frota do Pacífico dispararam mísseis de cruzeiro Moskit contra um alvo inimigo simulado no mar", afirmou o ministério no Telegram.

O comunicado informa que dois navios participaram no exercício.

"O alvo, localizado a quase 100 km de distância, foi atingido com sucesso por dois mísseis de cruzeiro Moskit", acrescenta a nota.

Moscou destacou que a aviação naval supervisionou "a segurança do exercício de combate".

O ministro japonês das Relações Exteriores, Yoshimasa Hayashi, denunciou "a multiplicação das atividades do exército russo no Extremo Oriente, incluindo as áreas próximas do Japão".

"Vamos continuar vigiando de perto os movimentos do exército russo", declarou o ministro.

A Rússia afirmou na semana passada que dois aviões bombardeiros estratégicos Tu-95 efetuara, "voos no espaço aéreo sobre águas neutras no Mar do Japão".

Os voos dos bombardeiros aconteceram depois que Kishida visitou Kiev para uma reunião com o presidente ucraniano Volodimir Zelensky.

O Japão se uniu aos aliados ocidentais nas sanções contra a Rússia por sua ofensiva na Ucrânia.

A costa russa do Pacífico é separada do Japão pelo estreito Mar do Japão.

