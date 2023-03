Rússia afirma que foguetes americanos de longo alcance GLSDB foram usados pela Ucrânia

O ministério da Defesa da Rússia afirmou nesta terça-feira (28) que derrubou um foguete americano de longo alcance GLSDB, a primeira confirmação de que estas munições foram entregues à Ucrânia, essenciais para Kiev em sua próxima contraofensiva.

"A defesa antiaérea (...) derrubou 18 foguetes do sistema Himars e um foguete guiado GLSDB", afirmou o ministério em seu comunicado, em referência aos projéteis com alcance de até 150 km, que Washington prometeu a Kiev no início de fevereiro.

bur/thm/es/mb

