Reino Unido eleva nível de ameaça terrorista na Irlanda do Norte

O governo britânico elevou o nível de alerta de ameaça terrorista na Irlanda do Norte para "grave" nesta terça-feira (28), às vésperas de uma visita planejada do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, à região por ocasião do 25º aniversário do acordo de paz.

O serviço de inteligência interna MI5 considera que a ameaça de um atentado passou de "substancial" para "grave", o que significa que um ataque é "altamente provável", disse o ministro britânico para a Irlanda do Norte, Chris Heaton-Harris.

O Acordo de Paz da Sexta-Feira Santa de 1998 encerrou três décadas de conflito entre republicanos católicos e unionistas protestantes que, com o envolvimento do exército britânico, deixou mais de 3.600 mortos.

"No entanto, um pequeno número de pessoas continua determinado a prejudicar nossas comunidades por meio de atos de violência politicamente motivados", afirmou Heaton-Harris ao Parlamento.

E pediu aos britânicos que "permaneçam vigilantes, mas não se assustem" com o aumento do nível de ameaça, semanas depois que um policial da Irlanda do Norte foi gravemente ferido por um tiro na frente de seu filho.

Heaton-Harris não estabeleceu nenhum vínculo com a viagem de Biden, que pretende visitar a República da Irlanda e a região britânica da Irlanda do Norte no início de abril.

"O futuro político da Irlanda do Norte depende da vontade democrática do povo e não das ações violentas de alguns", disse o ministro aos deputados.

