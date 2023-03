Peñarol, Millonarios, Defensa y Justicia e América-MG: o grupo da morte da Copa Sul-Americana

O Peñarol de Montevidéu jogará no Grupo da Morte da Copa Sul-Americana 2023 ao lado do Millonarios da Colômbia, Defensa y Justicia da Argentina e do América-MG, de acordo com o sorteio da série realizado na noite desta segunda-feira na sede da Conmebol, em Assunção.

O time uruguaio, cinco vezes campeã da Libertadores e cuja melhor participação na Sul-Americana foi em 2021, quando chegou às semifinais, não teve um sorteio favorável já que as quatro equipes que compõem o Grupo F são candidatas a avançar para a fase seguinte.

Outros campeões da Libertadores, como Santos, São Paulo, LDU e San Lorenzo caíram em grupos teoricamente mais acessíveis.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A fase de grupos será disputada de 4 de abril a 29 de junho e apenas os vencedores de cada chave avançam diretamente às oitavas de final.

Enquanto isso, os segundos colocados de cada um dos oito grupos jogarão uma rodada de playoffs (ida e volta) contra os terceiros colocados de cada chave da fase de grupos da Libertadores para completar as eliminatórias para as oitavas de final, cujos cruzamentos serão decididos por sorteio.

A final desta vigésima segunda edição da Copa Sul-Americana está marcada para o dia 28 de outubro em jogo único em Montevidéu.

O campeão da Sul-Americana conseguirá uma vaga na fase de grupos da Copa Libertadores de 2024 e enfrentará o campeão da Libertadores de 2023 em fevereiro do ano que vem pela Recopa Sul-Americana.

--- Grupos da Copa Sul-Americana de 2023:

Grupo A

LDU (EQU)

Botafogo (BRA)

César Vallejo (PER)

Magallanes (CHI)

Grupo B

Emelec (EQU)

Guaraní (PAR)

Danubio (URU)

Huracán (ARG)

Grupo C

Estudiantes de La Plata (ARG)

Red Bull Bragantino (BRA)

Oriente Petrolero (BOL)

Tacuary (PAR)

Grupo D

Sao Paulo (BRA)

Deportes Tolima (COL)

Tigre (ARG)

Academia Puerto Cabello (VEN)

Grupo E

Santos (BRA)

Newell's Old Boys (ARG)

Blooming (BOL)

Audax Italiano (CHI)

Grupo F

Peñarol (URU)

Defensa y Justicia (ARG)

América Mineiro (BRA)

Millonarios (COL)

Grupo G

Independiente Santa Fe (COL)

Universitario (PER)

Goiás (BRA)

Gimnasia y Esgrima (ARG)

Grupo H

San Lorenzo (ARG)

Palestino (CHI)

Estudiantes de Mérida (VEN)

Fortaleza (BRA)

ma/aam

Tags