PRINCIPAIS NOTÍCIAS

MÉXICO INCÊNDIO: Incêndio em centro de detenção mata 39 migrantes no norte do México

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

FRANÇA MANIFESTAÇÕES: Novos protestos na França contra a reforma da Previdência

=== MÉXICO INCÊNDIO ===

CIUDAD JUAREZ:

Incêndio em centro de detenção no México mata 39 migrantes

Ao menos 39 migrantes morreram, e 29 ficaram feridos, no incêndio em um centro de detenção em Ciudad Juárez, na fronteira com os Estados Unidos, informou o governo do México nesta terça-feira (28).

(México EUA incêndio migração, 530 palavras, já transmitida0

FOTOS, VIDEO

=== FRANÇA MANIFESTAÇÕES ===

PARIS:

França tem novo dia de protestos contra reforma da Previdência

Centenas de milhares de pessoas se manifestam nesta terça-feira (28) na França em novos protestos contra a reforma da Previdência do presidente Emmanuel Macron, que busca uma saída para o conflito social cada vez mais violento, mas sem revogar sua lei impopular.

(França aposentadoria política greve manifestação, 680 palavras, já transmitida)

FOTOS, VIDEO, INFOGRAFIA

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÕES ===

-- AMÉRICAS

NOVA YORK:

Trump denuncia ser vítima de 'interferência eleitoral'

O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump denunciou na segunda-feira (27) que a investigação contra ele por supostamente comprar o silêncio de uma atriz pornô é uma forma de "interferência eleitoral", orquestrada por "bandidos", antes da eleição de 2024.

(EUA eleições fraude política, 400 palavras, já transmitida)

-- EUROPA

YEFREMOV:

Cidade russa abalada por menina afastada do pai após fazer um desenho sobre Ucrânia

Na cidade russa de Yefremov, os moradores estão em choque com o caso de um pai separado de sua filha de 13 anos por causa de um desenho crítico da ofensiva de Moscou.

(Rússia conflito infância Ucrânia)

LONDRES:

Camilla dá seus primeiros passos internacionais como rainha consorte

Camilla, esposa do rei Charles III, passou anos nas sombras. Agora, aos 75 anos, ela dará seus primeiros passos internacionais como rainha consorte durante a visita de Estado que o casal real fará à Alemanha a partir de quarta-feira.

(GB diplomacia realeza política Alemanha)

-- ORIENTE MÉDIO

JERUSALÉM:

Cautela em Israel depois de pausa anunciada por Netanyahu em reforma judicial

A cautela prevalece em Israel nesta terça-feira (28), depois que o primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, prometeu pausar o polêmico pacote de reforma judicial, projeto que provocou uma greve geral e grandes protestos.

(Israel lei justiça constituição política greve manifestação, 580 palavras, já transmitida)

FOTOS, VIDEO, INFOGRAFIA

-- ÁSIA

SEUL:

Líder norte-coreano pede aumento da produção nuclear para armas

O líder norte-coreano Kim Jong Un defendeu o aumento da produção militar com fins militares e a fabricação de armas mais potentes, anunciou a imprensa estatal.

(CoreiaN política CoreiaS nuclear defesa, 570 palavras, já transmitida)

CABUL:

Fundador de escola para meninas é detido no Afeganistão

O fundador de uma escola para meninas no Afeganistão foi detido em Cabul, informou nesta terça-feira (28) a ONU, que pediu às autoridades do governo Talibã que expliquem as razões da detenção.

(Afeganistão educação escola, 510 palavras, já transmitida)

-- ÁFRICA

BANTAKOKOUTA:

Garimpeiros buscam nova vida a partir do ouro no leste de Senegal

Em meio a uma pequena área de garimpo no solo, Mohamed Bayoh mergulha na escuridão na esperança de encontrar uma pepita de ouro que mudará sua vida. O homem de 26 anos, natural de Guiné-Bissau, é uma das milhares de pessoas da África Ocidental que se aventuram no leste do Senegal em busca do metal precioso.

(Mali jihadistas prostituição Senegal Guiné minas meio ambiente, 630 palavras, já transmitida)

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

TÓQUIO:

'Não acusem as mulheres': o debate sobre a natalidade no Japão salta para as redes

A luta contra a queda da natalidade é uma prioridade para o Japão, mas as mulheres têm pouca voz nos debates oficiais, por isso usam as redes sociais para se manifestar.

(Japão demografia família mulheres população, 570 palavras, já transmitida)

=== ESPORTE ===

-- FUTEBOL

- Acompanhamento das partidas das eliminatórias da Eurocopa

-- TÊNIS

- Acompanhamento do Masters de Miami

--- CONTATO ---

Redação: [email protected]

AFP

Tags