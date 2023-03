Os principais ataques a tiros em escolas dos EUA nas últimas duas décadas

Um ataque a tiros, nesta segunda-feira (27), em uma escola de ensino fundamental em Nashville, sul dos Estados Unidos, deixou três crianças e três adultos mortos, enlutando um país onde as chacinas em centros de ensino se repetem implacavelmente.

Confira a seguir os massacres com armas de fogo em escolas mais mortíferos dos Estados Unidos nas últimas duas décadas.

Uma mulher de 28 anos abriu fogo na The Covenat School, uma escola de ensino fundamental religiosa em Nashville, Tennessee (sul), e matou três crianças e três adultos antes de ser abatida pela polícia.

Um jovem de 18 anos matou 19 crianças e dois professores na Escola Fundamental Robb na localidade de Uvalde, Texas (sul), a 120 quilômetros da fronteira com o México. O suspeito foi abatido pelas forças de segurança do estado.

Um adolescente de 15 anos matou quatro estudantes e feriu outros seis, assim como um professor, na escola de ensino médio de Oxford, Michigan, uma pequena cidade próxima a Detroit (norte). O atirador foi acusado de executar um "ato terrorista" e de "assassinato", e, em uma reviravolta pouco comum dos acontecimentos, seus pais também foram processados.

No mesmo dia do seu aniversário, um adolescente de 16 anos atacou a tiros estudantes de sua escola de ensino médio em Santa Clarita, Califórnia (oeste), matando dois colegas de classe e outros três antes de tentar o suicídio. As vítimas tinham entre 14 e 15 anos.

Um adolescente de 17 anos disparou em 20 pessoas em sua escola secundária em Santa Fé, Texas (sul). Morreram dois adultos e oito jovens. O atirador permanece preso desde então.

No dia de São Valentim, um jovem de 19 anos, Nikolas Cruz, descarregou seu fuzil semi-automático na Escola de Ensino Médio Marjory Stoneman Douglas, em Parkland, Flórida, da qual havia sido expulso por questões disciplinares. Matou 17 pessoas, a maioria adolescentes. O atirador foi condenado à prisão perpétua.

Um adolescente de 15 anos baleou e matou outros dois estudantes da mesma idade na Escola de Ensino Médio Marshall County em Benton, Kentucky (sul). Outras 18 pessoas ficaram feridas a tiros ou no caos criado pelo ataque.

Um estudante de 26 anos matou a tiros nove pessoas na Universidade de Umpqua, em Roseburg, no estado do Oregon (noroeste). Ferido, se matou com um tiro na cabeça.

Um homem matou sete pessoas na pequena Universidade Oikos em Oakland, Califórnia (oeste). O atirador, um ex-aluno de origem coreana, foi detido e morreu sete anos depois na prisão.

Um jovem de 20 anos, Adam Lanza, matou a mãe em sua casa em Newtown, Connecticut (nordeste), e nessa mesma manhã foi até a Escola Fundamental Sandy Hook, e abriu fogo, provocando a morte de 26 pessoas, incluindo vinte crianças entre seis e sete anos. Ele se suicidou logo depois.

Um estudante originário da Coreia do Sul matou a tiros 32 pessoas no campus da Universidade Virginia Tech, em Blacksburg, Virgínia (leste), antes de se suicidar.

Dois estudantes da Escola de Ensino Médio de Columbine, em Columbine, Colorado (centro), mataram 12 colegas e um professor antes de se suicidarem na biblioteca. Os atiradores tinham 17 e 18 anos e estavam fortemente armados. O número de vítimas teria sido ainda maior se os dois jovens tivessem conseguido detonar suas bombas caseiras que levaram consigo.

