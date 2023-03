Messi marca contra Curaçao seu 100º gol pela seleção argentina

Lionel Messi, capitão da seleção argentina campeã do mundo no Catar, marcou seu gol de número 100 com a camisa 'albiceleste' em amistoso que está sendo disputado nesta terça-feira (28) contra Curaçao em Santiago del Estero, no norte da Argentina.

Messi marcou o primeiro tento da seleção argentina aos 20 minutos de jogo, após receber assistência de Lo Celso.

O camisa 10 de 35 anos estreou na seleção argentina em um amistoso contra a Hungria (2-1), em agosto de 2005. Marcou seu primeiro gol com o selecionado nacional em outro amistoso, contra a Croácia (2-3), em março de 2006.

Ao todo, Messi marcou para a seleção argentina 46 gols em partidas amistosas, 28 em Eliminatórias, 13 em Copas do Mundo e 13 na Copa América.

