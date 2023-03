Messi chega a 102 gols pela seleção argentina em goleada (7-0) sobre Curaçao

A Argentina, tricampeã do mundo no Catar, goleou a modesta seleção de Curaçao por 7 a 0 nesta terça-feira, em amistoso disputado no estádio Madre de Ciudades, na província de Santiago del Estero.

Lionel Messi (22', 33' e 37'), Nicolás González (23'), Enzo Fernández (34'), Ángel Di María (78' de pênalti) e Gonzalo Montiel (86') marcaram os gols da 'Albiceleste', em mais um dia de comemorações pelo título da Copa do Mundo de 2022, diante de 42 mil torcedores.

Outro ponto alto da noite foi o hat-trick de Messi, que chegou aos 102 gols pela seleção argentina e se tornou o primeiro jogador a balançar as redes mais de 100 vezes na história da equipe.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

str/cl/cb

Tags