Lineker vence batalha contra autoridade fiscal britânica que pedia 31 milhões de reais

O ex-jogador inglês e atual comentarista estrela da BBC Gary Lineker venceu uma disputa legal contra a autoridade fiscal britânica, que lhe pedia o pagamento de 4,9 milhões de libras (o equivalente a 31 milhões de reais).

Esse foi o valor que a HM Revenue and Customs (a autoridade fiscal britânica) exigia por suas atividades como apresentador entre 2013 e 2018, mas que ele não precisou pagar já que o tribunal aceitou que Lineker fosse considerado funcionário da BBC e da BT Sports e não como autônomo, pois havia contratos com esses dois canais.

"Obrigado por todas as mensagens de felicitações. Estou satisfeito que os tribunais tenham confirmado minha posição de que não deixei de pagar nenhum imposto", tuitou Lineker.

Mas a autoridade fiscal irá recorrer, anunciou um porta-voz.

Lineker, 62 anos, recentemente foi notícia ao ser afastado do programa que apresentava desde 1999, o 'Match of the Day', após criticar no Twitter um projeto de lei do governo conservador que busca impedir que migrantes que chegam pelo Canal da Mancha peçam asilo ao Reino Unido, denunciado na ONU.

Essa decisão da BBC gerou uma onda de apoio ao ex-jogador e vários colaboradores da rede se recusaram a aparecer nos programas.

Posteriormente, a BBC reintegrou Lineker, o funcionário mais bem pago do canal estatal britânico, que voltou a apresentar o programa no último final de semana.

