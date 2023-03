Justiça da Bélgica anuncia oito detenções por suspeitas de planejamento de atentados

Oito pessoas foram detidas em duas operações realizadas na noite de segunda-feira (27) na Antuérpia e em Bruxelas por suspeitas de preparação de "atentados terroristas" na Bélgica, anunciou nesta terça-feira a Procuradoria Federal do país.

Cinco pessoas foram detidas na região da Antuérpia (norte do país) e três em Bruxelas, de acordo com a Procuradoria, que acrescentou que até o momento os alvos dos atentados não foram determinados.

Uma fonte judicial entrevistado pela AFP se limitou a mencionar que são "jovens radicalizados".

Em um comunicado, a Procuradoria afirma que as duas investigações estão conectadas, mas acrescenta que as "apurações mostrarão até que ponto os dois grupos estavam ligados".

Os suspeitos foram detidos, mas o o juiz do caso ainda deve decidir se apresentará acusações formais.

No caso de Bruxelas, a operação policial aconteceu na região de Molenbeek, um bairro tradicional da capital belga com uma expressiva população procedente do norte da África.

No dia 22 de março de 2016 a cidade de Bruxelas foi cenário de dois atentados que provocaram as mortes de 32 pessoas e três homens-bomba. Os ataques deixaram mais de 300 feridos.

Em novembro do ano passado, um policial de 29 anos foi esfaqueado em Bruxelas e o autor do ataque - um ex-presidiário - foi acusado por "assassinato em um contexto terrorista".

