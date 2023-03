Juiz ordena que Pence deponha sobre Trump em investigação sobre invasão ao Capitólio

Um juiz dos Estados Unidos ordenou que o ex-vice-presidente Mike Pence deponha sobre suas conversas com Donald Trump que antecederam a invasão de 2021 ao Capitólio, informou nesta terça-feira (28) a imprensa americana.

Segundo as informações divulgadas, o juiz principal de Washington, James Boasberg, determinou que Pence deve responder perante um grande júri federal a qualquer indagação sobre a possível prática de um crime pelo então presidente.

O ex-vice-presidente, no entanto, pode se negar a falar sobre sua atuação no dia da invasão, quando exercia como presidente do Senado para a certificação da eleição, destacou a imprensa.

A decisão, que não foi divulgada publicamente, marca uma vitória parcial para o Departamento de Justiça em sua investigação sobre a invasão, relacionada a várias mortes, que deixou mais de 100 policiais feridos e resultou em mais de mil prisões.

Trump está novamente na disputa pela Casa Branca, e Pence indicou que poderá concorrer contra ele pela indicação republicana.

Os investigadores apuram o papel de Trump nos atos de violência de 6 de janeiro de 2021 como parte de um suposto esforço mais amplo para ele se manter no poder, após a derrota para Joe Biden nas eleições presidenciais.

Pence pode contestar as partes da decisão que não foram favoráveis a ele, mas não anunciou se pretende apelar, embora tenha prometido anteriormente lutar contra a sua intimação até a Suprema Corte, se necessário.

Pence e Trump estão em desacordo desde que o primeiro se negou a apoiar os esforços do então presidente para anular a eleição. Uma parte da multidão pró-Trump que invadiu o Capitólio pediu que Pence fosse enforcado, forçando-o a fugir.

Os gabinetes de Trump e Pence não responderam aos pedidos de comentários.

