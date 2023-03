Incêndio em centro de detenção migratório deixa 39 mortos no México

Ao menos 39 migrantes morreram em um incêndio na madrugada desta terça-feira em um centro de detenção em Ciudad Juárez, norte do México, na fronteira com os Estados Unidos, informaram as autoridades mexicanas.

"O Instituto Nacional de Migração (INM) da secretaria de Governo lamenta o falecimento - até o momento - de 39 migrantes estrangeiros em um incêndio", afirma um comunicado.

