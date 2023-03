Governo da Grécia anuncia eleições legislativas em 21 de maio

As eleições legislativas na Grécia acontecerão em 21 de maio, anunciou nesta terça-feira (28) o primeiro-ministro Kyriakos Mitsotakis, um mês após a tragédia ferroviária que deixou 57 mortos.

"O país e os cidadãos precisam de horizontes claros. As eleições acontecerão em 21 de maio", afirmou o chefe de Governo durante um conselho de ministros.

O líder do partido de direita Nova Democracia (ND), que está no poder desde 2019, enfrenta uma onda de revolta em todo o país desde a colisão frontal entre dois trens em 28 de fevereiro, uma catástrofe que evidenciou as graves falhas no sistema ferroviário grego.

Em 8 de março, principal dia das manifestações, quase 65.000 pessoas saíram às ruas.

"Estamos aqui para corrigir (os erros)", declarou Mitsotakis, de 55 anos.

Desde o acidente, a diferença entre a ND e seu principal rival Syriza - o partido de extrema-esquerda do ex-primeiro-ministro Alexis Tsipras -, diminuiu: com entre 28,5% e 30,2% das intenções de voto, a ND não supera o Syriza por mais de 3,5 a 4,1 pontos, segundo os institutos de pesquisa.

O primeiro-ministro também afirmou que uma segunda votação acontecerá "no mais tardar no início de julho" se a primeira não permitir que um partido conquiste a maioria absoluta.

