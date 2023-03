França vence Irlanda e mantém liderança do Grupo B das Eliminatórias da Euro; Holanda derrota Gibraltar

A França mostrou solidez para vencer por 1 a 0 a Irlanda nesta segunda-feira, na segunda rodada do Grupo B das Eliminatórias para a Eurocopa de 2024, com um gol de Benjamin Pavard em um jogo que teve poucas oportunidades para ambos os lados.

O jogador do Bayern de Munique acertou um belo chute de fora da área (50') para dar os três pontos aos 'Bleus', que chegaram a duas vitórias na competição, uma a mais que Grécia e Holanda, que derrotou Gibraltar por 3 a 0.

Sem o mesmo brilho da estreia, na última sexta-fera contra a 'Laranja Mecânica' (4 a 0), com três gols nos primeiros 20 minutos, a França fez apenas o necessário contra um duro adversário.

"Nunca é fácil contra a Irlanda, que sempre tem muita agressividade. O jogo de hoje foi pior que o de sexta, mas o adversário não era o mesmo. Seis pontos é o resultado final", analisou depois da partida o técnico da seleção francesa, Didier Deschamps.

No primeiro tempo, os 'Bleus' tiveram dificuldade de superar a dupla linha defensiva montada pela Irlanda. Como reconheceu Deschamps no intervalo, faltou velocidade à equipe para encontrar brechas na forte marcação irlandesa.

Entre os poucos lances de destaque, Olivier Giroud recebeu bom passe de Randal Kolo Muani e tentou finalizar, mas foi bloqueado pela defesa (9').

No segundo tempo, o time francês aproveitou um dos poucos descuidos do time da casa. Na entrada da área, Pavard interceptou uma tentativa de passe e soltou uma bomba sem chances para o goleiro Gavin Bazunu.

Depois do gol, a Irlanda buscou mais o ataque e a França, com mais espaço, criou mais oportunidades: Moussa Diaby, que tinha acabado de substituir Giroud, e Adrien Rabiot pararam em grandes defesas de Bazunu (69' e 75').

Kylian Mbappé, em seu segundo jogo como capitão francês, tentou algumas arrancadas na partida, mas teve uma atuação discreta.

Sem conseguir levar muito perigo até então, a Irlanda acordou na reta final e deu emoção aos últimos minutos do duelo. Primeiro James McClean tentou um chute cruzado que parou nas mãos de Mike Maignan (84').

Pouco depois, o goleiro salvou a frança em duas cabeçadas de Alan Browne e Nathan Collins, a segunda em uma defesa espetacular.

Como contra a Holanda, quando encerrou a partida defendendo um pênalti, Maignan confirma que a França tem um novo goleiro de alto nível, após a aposentadoria da seleção de Hugo Lloris.

"Ele garantiu para nós os três pontos. Não é fácil substituir Hugo, que fez coisas extraordinárias conosco, mas Mike transmite muita força", destacou Deschamps.

A Holanda, que havia estreado nas Eliminatórias com uma derrota diante da França (4-0), reagiu em Roterdã e venceu com facilidade a modesta seleção Gibraltar por 3 a 0, na primeira vitória do técnico Ronald Koeman desde sua volta ao comando da 'Oranje'.

Os gols da partida foram marcados por Memphis Depay (aos 23 minutos) e Nathan Aké (50' e 82').

A seleção de Gibraltar se apresentou como o adversário ideal para que a Holanda se recuperasse da decepção com a goleada de 4 a 0 sofrida em Paris na estreia nas Eliminatórias da Euro-2024, na última sexta-feira, e o duelo atendeu as expectativas.

A equipe novamente comandada por Ronald Koeman dominou à vontade durante os primeiros 45 minutos, embora só tenha conseguido traduzir essa superioridade em gols numa das claras oportunidades que teve: Denzel Dumfries cruzou da direita e Depay se antecipou à saída do goleiro Dayle Coleing desviando de cabeça para o fundo da rede (23').

O segundo gol também veio em uma cabeçada, no início do segundo tempo, desta vez por meio do zagueiro do Manchester City, Nathan Ake (50').

Esse gol e o cartão vermelho dado a Liam Walker um minuto depois, após uma entrada dura no holandês Mats Wieffer, complicaram ainda mais a situação da seleção de Gibraltar, que disputou o restante da partida com uma linha de seis jogadores dentro da área e outra de três apenas alguns metros mais avançada.

Apesar do cerco dos jogadores holandeses, os donos da casa não encontravam uma forma de superar a sólida defesa visitante, até que Aké conseguiu com um chute de longe marcar o terceiro (82) e fechar o placar.

"Não é habitual para mim marcar dois gols num jogo, mas os nossos atacantes tinham muitos defensores em cima deles e isso criou um pouco mais de espaço para os demais", disse Aké.

"Claro que o principal objetivo era a vitória e também queríamos alcançá-la com o máximo de gols possíveis. É claro que não funcionou e talvez devêssemos ter sido mais tranquilos na hora de definir", acrescentou o defesa.

Complicado está sendo o início no comando da Polônia do português Fernando Santos, que havia estreado na última sexta-feira com uma derrota para a República Tcheca (3-1) e nesta segunda-feira derrotou a Albânia com um gol solitário de Karol Swiderski (41').

Os tchecos lideram o grupo E com 4 pontos, depois de ficar no empate em 0 a 0 com a Moldávia.

No grupo F, a Suécia venceu com facilidade o Azerbaijão, com uma goleada de 5 a 0. Mas a líder da chave é a Áustria, com 6 pontos, após vencer a Estônia por 2 a 1.

A Bélgica, que descansou nesta segunda-feira, tem 3 pontos após a vitória na estreia sobre os suecos (3-0).

Por fim, a Sérvia venceu o derby dos Balcãs contra Montenegro no grupo G graças a uma dobradinha nos últimos minutos do atacante da Juventus Dusan Vlahovic (78' e 90+6').

A Sérvia, com 6 pontos, lidera o grupo, seguida por Montenegro com 3 e Hungria, que, depois de não jogar na sexta-feira, estreou com uma vitória por 3 a 0 sobre a Bulgária.

