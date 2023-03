Flamengo e Palmeiras caem em grupos acessíveis na Libertadores

O atual campeão Flamengo e o campeão brasileiro Palmeiras caíram em grupos acessíveis na fase de grupos da Copa Libertadores da América-2023, conforme definiu o sorteio realizado na noite desta segunda-feira, em Assunção, na sede da Conmebol.

O time carioca, um dos grandes favoritos ao título, que já conquistou três vezes (1981, 2019 e 2022), vai enfrentar no Grupo A o Racing de Avellaneda (campeão em 1967) e duas equipes que disputarão a Libertadores pela primeira vez: o Aucas de Quito e o chileno Ñublense.

Já o Palmeiras (campeão da Libertadores em 1999, 2020 e 2021) está no Grupo C e terá pela frente o equatoriano Barcelona, o boliviano Bolívar e o Cerro Porteño do Paraguai.

Já o Athletico Paranaense, finalista da última edição da Libertadores, jogará no Grupo G ao lado do compatriota Atlético-MG, o paraguaio Libertad e o peruano Alianza de Lima. Nesta chave há duas equipes do mesmo país porque o Galo vem das fases anteriores.

O Internacional de Porto Alegre está no Grupo B onde vai enfrentar o Nacional de Montevidéu, o venezuelano Metropolitanos e o Independiente Medellín, da Colômbia.

No Grupo D, o Fluminense terá pela frente o poderoso River Plate, campeão em quatro ocasiões e último time não brasileiro a conquistar a Libertadores (em 2018) além do boliviano The Strongest de La Paz e o peruano Sporting Cristal.

O Corinthians caiu no Grupo E, com o equatoriano Independiente del Valle, o Argentinos Juniors e o Liverpool do Uruguai.

O Boca Juniors, seis vezes campeão da Libertadores, é o cabeça de chave do Grupo F que tem também o chileno Colo Colo, campeão em 1991, o venezuelano Monagas e o Deportivo Pereira, da Colômbia.

A fase de grupos da Libertadores será disputada a partir da próxima semana até o dia 29 de junho e os dois primeiros de cada chave avançam para as oitavas de final, cujos cruzamentos serão decididos por sorteio.

Enquanto isso, os terceiros dos oito grupos da Libertadores jogarão uma rodada de playoffs (ida e volta) contra o segundo da fase de grupos da Copa Sul-Americana valendo uma vaga nas oitavas de final desse torneio.

A final da Copa Libertadores-2023 será disputada em novembro no Maracanã, no Rio de Janeiro.

--- Grupos da Copa Libertadores da América de 2023:

Grupo A

Flamengo (BRA)

Racing (ARG)

Aucas (EQU)

Ñublense (CHI)

Grupo B

Nacional (URU)

Internacional (BRA)

Metropolitanos (VEN)

Independiente Medellín (COL)

Grupo C

Palmeiras (BRA)

Barcelona (EQU)

Bolívar (BOL)

Cerro Porteño (PAR)

Grupo D

River Plate (ARG)

Fluminense (BRA)

The Strongest (BOL)

Sporting Cristal (PER)

Grupo E

Independiente del Valle (EQU)

Corinthians (BRA)

Argentinos Juniors (ARG)

Liverpool (URU)

Grupo F

Boca Juniors (ARG)

Colo Colo (CHI)

Monagas (VEN)

Deportivo Pereira (COL)

Grupo G

Athletico-PR (BRA)

Libertad (PAR)

Alianza Lima (PER)

Atlético-MG (BRA)

Grupo H

Olimpia (PAR)

Atlético Nacional (COL)

Melgar (PER)

Patronato (ARG)

