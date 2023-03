EUA vence El Salvador (1-0) e avança às semifinais da Liga das Nações da Concacaf

Com um gol do jovem Ricardo Pepi, os Estados Unidos derrotaram El Salvador por 1 a 0 nesta segunda-feira e se juntaram ao México entre as seleções classificadas para as semifinais da Liga das Nações da Concacaf.

Pepi, atacante mexicano-americano do holandês Groningen, marcou o único gol no estádio Exploria, em Orlando (Flórida), aos 62 minutos, apenas dois minutos depois de deixar o banco de reservas e entrar em campo.

Um empate era suficiente para os Estados Unidos garantirem o primeiro lugar do Grupo D, em que terminaram com 10 pontos, garantindo assim a vaga no 'Final Four' que será disputado entre 15 e 18 de junho em Las Vegas (Nevada).

A seleção de El Salvador, por sua vez, foi eliminada ao terminar na segunda colocação com 5 pontos e Granada ficou em terceiro lugar sem pontuar.

Os Estados Unidos vão agora tentar defender o título conquistado em 2021 na primeira edição deste torneio.

Na ocasião, derrotou na final o México, que também garantiu a vaga nas próximas semifinais ao terminar como líder do Grupo A.

