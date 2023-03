EUA é favorável a tribunal especial para julgar 'agressão' da Rússia à Ucrânia

Os Estados Unidos apoiaram, nesta terça-feira (28), os apelos para a criação de um tribunal especial para processar a Rússia pela "agressão" contra a Ucrânia, uma ideia promovida pela União Europeia.

"Prevemos que um tribunal deste tipo conte com um importante apoio internacional, em particular dos nossos parceiros europeus, e que o ideal seria que ficasse localizado em algum país da Europa", declarou um porta-voz do Departamento de Estado.

