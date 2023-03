Conta de Neymar no Twitter é hackeada

A conta do atacante Neymar no Twitter foi hackeada nesta terça-feira, informou à AFP a assessoria do jogador.

"Sim, foi hackeado! O Twitter está cuidando do assunto. Por enquanto não tenho mais informações", disse a assessora de imprensa de Neymar, que atualmente se recupera de uma cirurgia no tornozelo direito.

O caso se tornou um dos assuntos mais comentados no Twitter e várias mensagens foram publicadas no perfil do jogador, a maioria delas já deletadas.

A única que continua no ar contém um xingamento ao perfil de notícias 'Choquei', postada às 16h48 de Brasília.

"Choquei, vai tomar no c*, te odeio", diz a publicação.

A conta no Twitter da irmã de Neymar, Rafaella Santos, também sofreu um ataque.

"Não sou eu, meu Twitter foi hackeado", disse Rafaella em um vídeo no Instagram.

