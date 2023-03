Congoleses se salvam de desmoronamento de mina; veja vídeo

Ao todo, nove homens conseguem se salvar do desmoronamento na mina de ouro. O acidente aconteceu na província de Kivu do Sul, na República Democrática do Congo

Circula nas redes sociais um vídeo de nove congoleses que saem de uma mina de ouro que estava desmoronando na República Democrática do Congo. O fato aconteceu na província de Kivu do Sul no sábado, 25, em virtude das fortes chuvas que atingiram o local. As informações são do G1.



Nas imagens, é possível ver que um homem se equilibra em uma encosta e cava com uma pá, enquanto um grupo de homens formam um círculo ao seu redor. Pouco tempo depois, um mineiro sai da mina e desliza sobre a encosta e as pessoas ao redor aplaudem.



Com isso, o homem abandona a pá e começa a mexer nos destroços com as mãos e logo salva outra pessoa, depois outra. Ao todo, nove homens conseguiram se salvar do desmoronamento da mina.

Acidentes assim são comuns na República Democrática do Congo pela falta de segurança e de equipamentos adequados para os trabalhadores, o que explica os frequentes desmoronamentos nas minas.



