Comunicado do Business Wire :Vortexa

A Energy Aspects (EA) e a Vortexa anunciaram hoje uma nova parceria estratégica que combina dados e inteligência de commodities de energia líderes do setor com as melhores análises de rastreamento de carga da categoria, a fim de oferecer aos mercados de energia uma compreensão ainda maior da dinâmica do mercado a curto prazo.

Sob a parceria, a EA irá usar a análise de rastreamento de carga líder de mercado da Vortexa como uma entrada para sua pesquisa e análise de classe mundial sobre petróleo, produtos refinados e mercados de GNL a nível internacional. A parceria ajudará a trazer maior clareza aos mercados de energia durante um período de complexidade histórica, volatilidade e transição.

"Temos o prazer de anunciar que a Vortexa é nosso novo provedor terceirizado preferencial de dados de fluxos mundiais", disse Fredrik Fosse, Diretor Executivo da Energy Aspects. "Dados confiáveis são a chave para nossa análise fundamental de ponta, sendo importante para nós comparar e complementar nossas fontes de dados primárias com as dos principais provedores terceirizados."

"Estamos muito animados em fazer parceria com a Energy Aspects. Sua brilhante reputação e alcance mundial nos mercados de energia, agora impulsionados pela amplitude e profundidade da análise da Vortexa, irão agregar maior valor a nossos clientes e parcerias. Estamos orgulhosos deste claro endosso dos melhores dados da Vortexa em análise de energia e frete quando comparado a outros provedores legados", disse Fabio Kuhn, Fundador e Diretor Executivo da Vortexa.

Fim

Sobre a Energy Aspects

A Energy Aspects foi fundada em 2012 pelos especialistas do setor de energia, Dr. Amrita Sen, Fredrik Fosse e Richard Bronze, para satisfazer a necessidade de pesquisas independentes e oportunas que proporcionam imersões profundas no mercado de energia e fundamentos macro, baseados em dados robustos e previsões oportunas, todos mantendo um compromisso com a pontualidade e precisão. Mais de 500 organizações contam com a ampla gama de produtos da Energy Aspects, abrangendo tendências a curto, longo prazo e macro, bem como acesso direto a analistas para consultas específicas. Ela tem sede em Londres com escritórios adicionais em Nova York, Houston, Singapura, Tóquio, Calcutá, Viena e Atenas.

Sobre a Vortexa

A Vortexa fornece dados em tempo real líderes de mercado e análises avançadas para mercados de energia e frete. Com a imagem mais precisa e completa dos fluxos, fretes e inventários internacionais, a Vortexa cobre petróleo bruto, produtos refinados, GLP e GNL, em todas as classes de embarcações. Ajudamos negociantes, analistas e profissionais de frete a obter uma vantagem competitiva em mercados complexos e opacos, ao tomar as melhores decisões comerciais com confiança. A Vortexa é uma força multidisciplinar com mais de 115 funcionários que combina o melhor da experiência em energia e frete, ciência de dados e engenharia nos principais centros de Londres, Singapura, Houston, Nova York e EAU.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230328005130/pt/

Contato

Energy Aspects: [email protected]

Vortexa: Natasha Adams Tel.: +49 152 5952 8457 E-mail: [email protected]

