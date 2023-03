Comunicado do Business Wire :TOW Co., Ltd.

Com base nas "Diretrizes para certificação de habilidades da culinária japonesa em países estrangeiros", estabelecidas pelo Ministério da Agricultura, Florestas e Pescas (MAFF) do Japão em 1º de abril de 2016, um exame de certificação de ouro foi realizado em uma organização de acreditação da Escola Yanagihara de Cozinha Tradicional Japonesa (dirigida por Naoyuki Yanagihara, o Kinsaryu Soke). Foi o primeiro exame de certificação ouro realizado na escola e dois chefs estrangeiros fizeram a prova. Como resultado, ambos obtiveram com sucesso a certificação de ouro.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20230317005241/pt/

Avi Yadin Sternberg (a US citizen living in Canada) (Photo: Business Wire)

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em setembro de 2022, havia apenas 20 pessoas no mundo todo com certificado de ouro, que estabelece os requisitos mais rigorosos e os mais altos níveis de habilidades entre os três tipos de certificação. Os dois vencedores da certificação de ouro conta com mais de dois anos de experiência de trabalho em um restaurante japonês localizado no Japão e têm grandes aspirações pela culinária japonesa, como comprovado, por exemplo, por sua participação no Programa de desenvolvimento de recursos humanos da culinária japonesa e cultura alimentar (implementado pela Comissão de Desenvolvimento de Recursos Humanos da Culinária Japonesa e Cultura Alimentar como um projeto subsidiado pelo MAFF). A expectativa é de que eles desempenhem papéis ativos no futuro em escala internacional. https://tow.co.jp/certification/

-0- *T Data: 13 de fevereiro de 2023, 12h-15h (horário local) Local: Escola Yanagihara de Cozinha Tradicional Japonesa (1-7-4 Akasaka, Minato, Tóquio) Juízes: Naoyuki Yanagihara (Kinsaryu Soke, presidente da Escola Yanagihara de Cozinha Tradicional Japonesa, embaixador da Boa Vontade da Culinária Japonesa); Akio Saito (chef executivo do Shichi Jyuni Kou, embaixador da Boa Vontade da Culinária Japonesa) Conteúdo do exame: Preparação de Shokado Bento e Suimono As informações sobre os ingredientes a serem usados no exame são apresentadas aos candidatos um mês antes da data do exame. Os candidatos enviam a lista de refeições a serem servidas em uma caixa de Shokado Bento à secretaria uma semana antes da data do exame. No dia do exame, os candidatos preparam duas porções de Shokado Bento e Suimono em três horas. O escopo do exame inclui a composição das refeições servidas, as práticas culinárias realizadas e o sabor do trabalho finalizado. *T

Sobre o programa de certificação de habilidades da culinária japonesa em países estrangeiros

Com o objetivo de disseminar informações em países estrangeiros de forma adequada e eficaz sobre a atratividade da culinária japonesa, cultura alimentar e produtos agrícolas, florestais, pesqueiros e outros produtos alimentícios, o programa é operado por organizações privadas e outras entidades para conceder, com base nas diretrizes do MAFF, os certificados de bronze, prata e ouro para chefs estrangeiros de cozinha japonesa que atingiram um certo nível de conhecimento e habilidades na arte culinária do Japão.

-- Certificação de habilidades da culinária japonesa em países estrangeiros (site do MAFF): https://www.maff.go.jp/j/shokusan/syokubun/tyori.html

-- Biografias das pessoas com certificação (ouro/prata) (site do MAFF "Taste of Japan"): https://tasteofjapan.maff.go.jp/jp/supporter/certification/

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230317005241/pt/

Contato

TOW Co., Ltd. Aya Hamasuna / Tetsuya Miyazaki [email protected]

© 2023 Business Wire, Inc. Aviso: Este comunicado de imprensa não é um documento produzido pela AFP. A AFP não será responsável por este conteúdo. Para mais informações, por favor entre em contato com as pessoas ou entidades mencionadas no comunicado.

Tags