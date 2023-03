Comunicado do Business Wire :Quectel Wireless Solutions

A Quectel Wireless Solutions, fornecedora global de soluções IoT, e a Amazon Sidewalk, uma rede segura de baixa largura de banda e longo alcance para dispositivos IoT, anunciaram hoje uma parceria para levar soluções avançadas de conectividade aos clientes. O módulo Quectel KG100S e um portfólio de antenas correspondentes serão totalmente compatíveis com a Amazon Sidewalk, tornando mais rápido, fácil e com menor custo a inicialização e a manutenção de dispositivos e soluções IoT conectados. Foi projetado para fornecer conectividade persistente a dispositivos que estão fora do alcance das redes IoT domésticas típicas.

O KG100S é um módulo econômico e de baixo consumo em formato LGA desenvolvido especialmente para oferecer suporte a aplicações da Amazon Sidewalk. O KG100S é equipado com um transceptor SX1262 integrado que suporta LoRa® e FSK e um microcontrolador Silicon Labs EFR32BG21B de alto desempenho e baixo consumo de energia com um transceptor de rádio de 2,4 GHz para Bluetooth® Low Energy 5.1 e núcleo do microcontrolador ARM Cortex-M33 de 80 MHz. Com um perfil compacto de 15 mm × 15 mm × 2,25 mm, 96 KB de RAM e 1 MB de Flash, o módulo possui fonte de alimentação de 3,3 V e 1,8 V, além de ser adequado para conectar aplicações de baixa taxa de dados, como redes de sensores e dispositivos domésticos inteligentes. A Quectel também oferece um portfólio de antenas embutidas e externas de alto desempenho para dar suporte aos projetos e dispositivos da Sidewalk. Ao agrupar módulos e antenas, os OEMs de dispositivos, ou seja, os fabricantes originais, podem garantir dispositivos econômicos com rápido tempo de lançamento no mercado.

Os módulos da Amazon Sidewalk também permitem que os dispositivos IoT se conectem automaticamente e não tenham nenhum custo para transmitir mensagens à Amazon Sidewalk, o que elimina a necessidade de integração manual ou configuração para estabelecer/manter uma conexão. Ao fazer isso, a Amazon Sidewalk proporciona conectividade para objetos do cotidiano dentro e fora de casa - como utensílios de cozinha, sensores de gás, irrigadores de gramado, chaves, latas de lixo, rastreadores de animais de estimação, iluminação pública - conectados instantaneamente por meio da Amazon Sidewalk, cumprindo a promessa de um mundo conectado.

"Estamos entusiasmados em colaborar com a Amazon Sidewalk para levar soluções avançadas de conectividade IoT aos nossos clientes", disse Norbert Muhrer, presidente e CSO da Quectel. "Com a combinação da experiência da Quectel em tecnologia de IoT e rede de baixa largura de banda e longo alcance da Amazon Sidewalk, estamos confiantes de que esta colaboração proporcionará aos clientes a conectividade que precisam para dar vida às suas ideias de IoT".

A Amazon Sidewalk é uma rede comunitária segura e confiável que usa Amazon Sidewalk Bridges participantes, como dispositivos Amazon Echo e Ring compatíveis, para fornecer conectividade em nuvem para dispositivos IoT de terceiros. Permite conectividade de baixa largura de banda e longo alcance em casa e além dela, usando Bluetooth® Low Energy para comunicação de curta distância e protocolos de rádio LoRa® e FSK em frequências de 900 MHz para cobrir distâncias maiores.

A tecnologia altamente criptografada da Amazon Sidewalk aproveita pequenas porções de largura de banda da Internet de milhões de Sidewalk Bridges participantes (dispositivos IoT comuns encontrados em comunidades e organizações em todo o mundo) para fornecer ampla conectividade sem fio. Uma jornada de desenvolvedor de ponta com suporte da Amazon, uma das principais empresas inovadoras do mundo, oferece aos desenvolvedores uma oportunidade sem precedentes de criar aplicações, serviços e dispositivos inteligentes necessários para criar empresas, residências, bairros, cidades e campi inteligentes do futuro.

Sobre a Quectel

A paixão da Quectel por um mundo mais inteligente nos leva a acelerar a inovação da IoT. Como uma organização altamente centrada no cliente, somos um fornecedor global de soluções de IoT com suporte e serviços excelentes. Nossa equipe global crescente com mais de 4.000 profissionais define o ritmo da inovação em celulares, GNSS, módulos Wi-Fi e Bluetooth, antenas e conectividade IoT. Com escritórios regionais e suporte em todo o mundo, nossa liderança internacional se dedica ao avanço da IoT e ajuda a construir um mundo mais inteligente.

Para mais informações: www.quectel.com, LinkedIn, Facebook e Twitter.

