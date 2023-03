Comunicado do Business Wire :NTT

NTT Ltd., uma empresa líder mundial em infraestrutura e serviços de TI, anunciou hoje o lançamento de seu serviço de segurança de detecção e resposta gerenciadas (Managed Detection and Response - MDR) para ajudar as empresas a alcançar objetivos de desempenho de negócios através de melhor resiliência cibernética. A oferta baseada em análise, nativa de nuvem, combina conhecimento humano e de máquina com tecnologias de liderança e inteligência de ameaças para reduzir o tempo médio de detecção e resposta a ataques cibernéticos.

O serviço de MDR é foi formado no Microsoft Sentinel, a plataforma de gerenciamento de eventos e informações de segurança (SIEM) líder de última geração da Microsoft, impulsionada por IA, automação e inteligência de ameaças. O Sentinel permite que as organizações coletem dados em escala de todos os usuários, dispositivos, aplicativos e infraestrutura, tanto no local como em ambientes de diversas nuvens.

Usando análise, aprendizagem automática e inteligência de ameaças, o serviço busca atividades suspeitas e minimiza falsos positivos. Com orquestração integrada e automação de tarefas comuns, as empresas podem responder a incidentes com rapidez e isolar ameaças de modo remoto.

Esta última oferta representa outra etapa adiante no Contrato de Aliança Estratégica (SCA) plurianual entre a NTT e a Microsoft, assinado em 2020. Desde então, as duas empresas vêm cooperando para criar soluções avançadas em nuvem pública, privada e periférica, dados e IA, inovação digital e de aplicativos, local de trabalho moderno e agora, mais recentemente, em segurança.

Com mais de 25 anos de experiência na Microsoft, incluindo mais de 5.000 engenheiros da Microsoft e mais de 10.000 certificações da Microsoft, a NTT fornece uma combinação avançada de integração de aplicativos e sistemas, nuvem gerenciada e assessoria, além de serviços de segurança criados com uso de plataformas da Microsoft e que podem ser fornecidos a nível mundial.

"As organizações utilizam normalmente uma colcha de retalhos de tecnologias de segurança com ausência de alinhamento", disse Charlie Li, Vice-Presidente Executivo Sênior de Serviços Gerenciados de Nuvem e Infraestrutura da NTT Ltd. "Esta abordagem desarticulada muitas vezes deixou as empresas incapazes de detectar ameaças difíceis de encontrar e sem a agilidade necessária para mitigá-los. Muitos estão simplesmente acrescentando mais níveis de segurança, ao aumentar a complexidade e gerar ainda mais logs e alertas que não são tratados."

"O serviço de MDR da NTT ajuda as organizações a estarem à frente dos invasores, tendo um impacto direto na produtividade da força de trabalho e na satisfação do cliente através da correlação de ameaças em tempo real e a longo prazo, análises avançadas e monitoramento contínuo de transações digitais. Ele oferece uma forte postura de resiliência cibernética, impactando diretamente a resiliência operacional, financeira e de recursos de uma organização", acrescentou.

"Nossa pesquisa indica que os profissionais de segurança de TI estão em alta demanda, em grande parte devido a mais ameaças que surgiram com a expansão da força de trabalho híbrida de hoje e a magnitude do aumento do volume de transações digitais que impactam as empresas", disse Craig Robinson, Vice-Presidente de Pesquisa na International Data Corporation (IDC). "Os serviços de MDR estão ajudando muito as organizações a adotar uma postura proativa para proteger todas as formas de transações digitais e oferecer a estas organizações análises avançadas de alto impacto, em tempo real e profissionais 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano."

"Estamos extremamente satisfeitos em expandir nosso relacionamento estratégico existente com a NTT mediante o lançamento do novo serviço de MDR, baseado no Microsoft Sentinel, para ajudar ainda mais a proteger e dar suporte a nossos clientes em comum", disse Csaba Deme, Diretor Geral de Vendas Globais de Segurança na Microsoft.

A NTT está bem posicionada para aperfeiçoar sua parceria estratégica com a Microsoft, tendo conquistado o estimado status de Provedor de Serviços Gerenciados Especialista em Microsoft Azure, bem como 8 especializações. A NTT é membro da Microsoft Intelligent Security Association (MISA) e possui um intenso legado com mais de 20 prêmios de parceria com a Microsoft, incluindo o prestigiado 'Partner of the Year' (Parceria do Ano).

É previsto que o tamanho do mercado mundial de detecção e resposta gerenciadas aumente de US$ 2,6 bilhões em 2022 a US$ 5,6 bilhões em 2027. Alguns dos fatores que estão impulsionando o crescimento do mercado incluem escassez de profissionais qualificados em segurança cibernética e restrições orçamentárias, regulamentações governamentais e conformidade estrita para adoção de serviços de MDR.

O serviço básico de MDR da NTT inclui níveis de serviço e opções de implantação, bem como suporte para complementos que oferecem capacidades adicionais para expandir recursos de detecção e ações de resposta. Os complementos atuais são MDR para Endpoint e Security Device Management (SecDM) para MDR, para serviços e dispositivos de segurança.

Para saber mais sobre o serviço de detecção e resposta gerenciadas da NTT, clique aqui.

Sobre a NTT Ltd.Como parte da NTT DATA, um provedor de serviços de TI de US$ 30 bilhões, a NTT Ltd. é uma empresa líder em infraestrutura e serviços de TI que atende 65% da Fortune Global 500 e mais de 75% da Fortune Global 100. Estabelecemos a base para o ecossistema de rede de periferia à nuvem das organizações, simplificamos a complexidade de suas cargas de trabalho em ambientes de diversas nuvens e inovamos na periferia de seus ambientes de TI, onde redes, nuvem e aplicativos convergem. Oferecemos infraestrutura personalizada e garantimos melhores práticas consistentes em design e operações em todas as nossas centrais de dados seguras, escaláveis e personalizáveis. Na jornada rumo a um futuro definido por software, apoiamos as organizações com nossos serviços de infraestrutura fornecidos por plataforma. Tornamos possível um futuro conectado. Acesse nosso site em services.global.ntt

