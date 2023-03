Comunicado do Business Wire :Japanese Cuisine and Food Culture Human Resource Development Committee

A Comissão de Desenvolvimento de Recursos Humanos da Culinária Japonesa e Cultura Alimentar (presidente: Yoshihiro Murata) realiza, desde 2016, cursos práticos de capacitação e outros eventos em restaurantes japoneses para chefs não japoneses convidados do exterior, a fim de aprimorar seus conhecimentos sobre a arte culinária japonesa e habilidades culinárias. Esses esforços são feitos no âmbito do projeto subsidiado pelo Ministério da Agricultura, Florestas e Pescas (MAFF) do Japão, que visa desenvolver recursos humanos internacionais que possam contribuir para que o mundo conheça os encantos da comida, da culinária e da cultura gastronômica do país nipônico.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20230317005219/pt/

Report presentation, closing event, bronze certificate awarding ceremony (Photo: Business Wire)

https://tow.co.jp/program/

Nos anos fiscais de 2020 e 2021, o programa de formação foi forçado a ser realizado on-line devido à influência da pandemia de COVID-19. Desta vez, porém, ele foi realizado de forma presencial em renomados restaurantes japoneses em Quioto, com a participação de 12 pessoas selecionadas após o treinamento on-line. No dia 10 de fevereiro foi concluído todo o processo do curso de formação com a apresentação de relatórios pelos formandos (chefs estrangeiros), um evento de encerramento e a cerimônia de entrega do certificado de bronze no âmbito da "Certificação de habilidades da culinária japonesa em países estrangeiros". * Certificação de habilidades da culinária japonesa em países estrangeiros (site do MAFF: https://www.maff.go.jp/j/shokusan/syokubun/tyori.html)

Alguns dos comentários dos participantes foram os seguintes: "O programa de capacitação me permitiu aprender, por meio de experiências práticas em um restaurante de verdade, os conhecimentos e regras da culinária japonesa, que antes só eram acessíveis por meio de livros ou sites." "Depois de retornar ao meu país de origem, gostaria de usar minha experiência na formação para servir uma cozinha japonesa mais autêntica e usar ativamente ingredientes japoneses em meu próprio restaurante." Consulte as informações a seguir para ver o resume e detalhes sobre a formação. Se você tiver interesse em saber mais, entre em contato conosco.

-0- *T [ Cronograma do curso de formação por convite ] 1º de fevereiro de 2023Orientação, formação em grupo (conhecimento básico da culinária japonesa)2 de fevereiro de 2023Formação em cervejarias de saquêDe 3 a 9 de fevereiro de 2023Formação prática10 de fevereiro de 2023Apresentação do relatório, evento de encerramento e cerimônia de entrega do certificado de bronze*T

-0- *T [ Pessoas convidadas ] 12 participantes(nacionalidades: Índia, Tailândia, China/Hong Kong, Brasil, França, Estados Unidos, Polônia e Malásia)*T

-0- *T [ Cronograma do programa de desenvolvimento de recursos humanos da culinária japonesa e cultura alimentar ] Junho de 2022Recrutamento de participantesJulho de 2022Seleção de participantes da formação on-line (65 pessoas);início das sessões de formação on-lineOutubro de 2022Exame final da formação on-lineNovembro de 2022Exame de certificação de bronze no programa "Certificação de habilidades da culinária japonesa em países estrangeiros" para os aprovados no exame final da formação on-line(44 pessoas)Dezembro de 2022Seleção de 12 participantes por convite com base no status de frequência da formação on-line e nos resultados do exameDe 31 de janeiro a 10 de fevereiro de 2023Formação por convite31 de janeiro de 2023Chegada dos participantes no Japão1º de fevereiro de 2023Orientação, formação em grupo (conhecimentos básicos da culinária japonesa etc.)2 de fevereiro de 2023Formação em uma cervejaria de saquêDe 3 a 9 de fevereiro de 2023Formação prática10 de fevereiro de 2023Apresentação do relatório, evento de encerramento e cerimônia de entrega do certificado de bronze*T

-0- *T [ Restaurantes que cooperaram na formação prática ] *Não obedece a nenhuma ordem em particular Nº Nome do restaurante Site 1. Kikunoi Honten https://kikunoi.jp/kikunoiweb/Honten/index 2. Uosaburo https://www.uosaburo.com/ 3. Takeshigerou, Minokichi http://www.takeshigero.com/ 4. Tankuma Kitamise https://www.tankumakita.jp/ 5. Kinobu http://www.kinobu.co.jp/ 6. Mankamerou https://www.mankamerou.com/ 7. Kyoryori Toriyone https://www.toriyone.com/ 8. Hyotei http://hyotei.co.jp/ 9. Heihachi Jaya https://www.heihachi.co.jp/ 10. Nakamurarou http://www.nakamurarou.com/*T

Contato

Secretaria de Culinária Japonesa e Cultura Alimentar Comissão de Desenvolvimento de Recursos Humanos Tel.: +81-80-5924-7671 (pessoa de contato: Aya Hamasuna) E-mail: [email protected] https://tow.co.jp/program/

