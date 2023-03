Comunicado do Business Wire :EXEED

Ressoando as ideias de proteção ambiental do Presidente Lula, como, por exemplo, reativar o Fundo Amazônia, a EXEED, empresa dedicada a percorrer a jornada de sustentabilidade, está planejando uma linha completa de produtos para o mercado brasileiro, como veículo elétrico híbrido plug-in (PHEV, plug-in hybrid electric vehicle) ou veículo elétrico (EV, electric vehicle), a fim de satisfazer o requerimento local por um modo de tráfego MAIS VERDE.

Com base em pesquisa profunda do mercado brasileiro, a EXEED lançará os três veículos de nova energia mais vendidos aos consumidores brasileiros: o estratégico PHEV modelo RX, equipado com a nova geração de configuração com transmissão híbrida dedicada (DHT, dedicated hybrid transmission); mais dois modelos de veículos elétricos à bateria (BEV, battery electric vehicle), E03 e E0Y, baseados na mais recente plataforma automotiva do E0X. No futuro, a EXEED promoverá mais modelos impulsionados pelo roteiro de tecnologia dupla de BEV+PHEV, enriquecendo ainda mais a distribuição de nova energia de alto padrão.

A EXEED planeja investir mais de 100 bilhões de yuan chineses em pesquisa e desenvolvimento nos próximos cinco anos, fundando 300 laboratórios em Yaoguang, com foco principalmente em P&D em plataforma de veículos E0X, bem como outras tecnologias essenciais, como motor híbrido exclusivo, caixa de câmbio DHT, direção elétrica e baterias. Além disso, além de facilitar recursos de inteligência para produtos da EXEED, os laboratórios de Yaoguang fornecerão aos produtos EXEED a estrutura EEA4.0 para assistência avançada ao motorista e cockpit inteligente. A função de autocondução para todos os cenários também está sendo gradualmente concretizada.

Na área de tecnologia central de eletrificação, a EXEED atingiu autossuficiência de bateria automotiva e módulo de acionamento, dominou totalmente o método de desenvolvimento completo de veículos e construiu uma série de plataformas de simulação. Assim, os recursos técnicos de controle de veículo de 32 bits, administração térmica integrada, pacote de bateria integrado com aquecimento e ar-condicionado foram gradualmente melhorados. Porém, a EXEED está em colaboração próxima com o megaprodutor de baterias automotivas, CATL, e a centenária fabricante japonesa YASKAWA, consumando continuamente toda a cadeia de suprimentos.

Em termos de padrões de nível internacional de fábrica inteligente, a fábrica super inteligente construída pela EXEED entrou oficialmente em produção, dedicada à manufatura de veículos de nova energia. A oficina de estampagem realiza uma produção 100% automática. Baseada em tecnologia de IA e 350 unidades de robôs, a taxa de cobertura de atividades avançadas alcançou 100% na oficina de soldagem. A automação de processamento chave é eficientemente garantida por 78 robôs e centenas de armários com controle automático. Por fim, a oficina de montagem realiza montagem automática, transporte e rede de detecção inteligente.

A porcentagem mais alta de layout de automação pode diminuir ainda mais o custo dentro de uma faixa racional, reduzir com eficácia a emissão de carbono e, assim, atingir os impressionantes recordes de conservação de 180 mil toneladas de água, 852 mil metros cúbicos de gás natural, 14 milhões de kWh de eletricidade e 110 mil toneladas de CO2. Por causa desses recordes de proteção ambiental, a EXEED pode divulgar, com orgulho, sua contribuição e determinação no que diz respeito à causa da sustentabilidade.

Sendo o mercado estratégico mais importante para a EXEED, o Brasil é o principal destino de investimento da EXEED em infraestrutura como instalações de carregamento. A EXEED, pela inovação de serviços pós-venda e experiências ecológicas, está determinada a participar da emocionante transição para a era da nova energia no mercado automotivo brasileiro.

